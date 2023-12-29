properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Почти половина взрослых жителей Пермского края имеют долги

Почти половина взрослых жителей Пермского края имеют долги

29 декабря 2023, 04:16
Фото: Midjourney
Наличие долгов может стать препятствием для выезда из страны.

В Пермском крае долги имеют около 1 млн человек — это почти половина всего взрослого населения региона, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю. Приставы отмечают, что у них есть возможность арестовывать счета должников, их имущество, запрещать им выезжать из страны. Избежать этого можно при своевременной оплате долгов.

Узнать о наличии долгов можно онлайн на сайте приставов. Ранее приставы отмечали, что ограничение на выезд из РФ сейчас наложено на 100 тыс. человек из Прикамья.

Читайте также:
Пристав заставил пермяка выкопать спрятанный под сугробом автомобиль100 тысяч пермяков не смогут покинуть Россию на Новый годПермяк отсудил у бывшей жены компенсацию за нападение восьмилетней давности
#Долги#Приставы#Пермь#Фссп#Судебные приставы#Уфссп
Подпишитесь
От -5° до -30°. Синоптики рассказали о погоде на новогоднюю ночь в Пермском крае
Сегодня, 03:25
Прокуратура отсудила у пермской больницы деньги для сотрудников
Сегодня, 03:03
В Перми перенесли дату открытия главного городского катка на эспланаде
Сегодня, 02:44
Принимали в престижных офисах. Псевдо-юристы похитили у пермяков более 40 миллионов
Вчера, 15:22
Генпрокуратура вернула дело экс-ректора ПГНИУ на дополнительное расследование
Вчера, 12:33