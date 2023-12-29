Почти половина взрослых жителей Пермского края имеют долги

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Пермском крае долги имеют около 1 млн человек — это почти половина всего взрослого населения региона, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю. Приставы отмечают, что у них есть возможность арестовывать счета должников, их имущество, запрещать им выезжать из страны. Избежать этого можно при своевременной оплате долгов.
Узнать о наличии долгов можно онлайн на сайте приставов. Ранее приставы отмечали, что ограничение на выезд из РФ сейчас наложено на 100 тыс. человек из Прикамья.