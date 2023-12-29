Погода на новогодние праздники и сломанный купол. Главные новости недели в Прикамье

В поселке Октябрьский Пермского края вновь произошло жестокое преступление. На этот раз топором убили жену и мужа, когда они возвращались из бани. Мужчине было 48 лет, он работал лесником, его жене — 48 лет, она трудилась воспитателем в детском саду.