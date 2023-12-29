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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Погода на новогодние праздники и сломанный купол. Главные новости недели в Прикамье

Погода на новогодние праздники и сломанный купол. Главные новости недели в Прикамье

29 декабря 2023, 11:07
Фото: пресс-служба мэрии Перми t.me/zspermkrai
Коротко рассказываем, чем запомнились последние несколько дней.

Погода на новогоднюю ночь и первую неделю в году в Пермском крае

В Пермском крае в выходные с 1 по 7 января будет теплая погода. Средняя температура воздуха прогнозируется на 3-4° выше нормы, рассказал Properm.ru инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. По его словам, температура на первой неделе в году будет на уровне -15…-15°.

В новогоднюю ночь температура в Перми будет на уровне -15°, на юге около -5°, на северо-западе Прикамья -28…-30°.

Сломали купол елки

Новый год чуть не испортили рабочие, которые повредили световой купол главной елки на эспланаде. При строительстве ледового городка водитель спецтехники сломал несколько конструкций купола, однако его позже его восстановили.

Сам ледовый городок в Перми откроется вечером 30 декабря. 30 числа также начнет работу ледовый каток у Театра-Театра.

Главный следователь РФ заинтересовался пропажей ребенка в Прикамье

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по поводу пропажи Кати Четиной. 5-летняя девочка пропала в Пермском крае у камня Ермак еще летом 2010 года — она отдыхала с родителями на реке Сылва.

Сейчас местонахождение девочки неизвестно. Уголовное дело приостановлено.

Двойное убийство топором в Прикамье

В поселке Октябрьский Пермского края вновь произошло жестокое преступление. На этот раз топором убили жену и мужа, когда они возвращались из бани. Мужчине было 48 лет, он работал лесником, его жене — 48 лет, она трудилась воспитателем в детском саду.

По данным СМИ, в момент двойного убийства дома находилась 7-летняя племянница. Ее преступник не тронул.

Переезд животных в новый зоопарк

В Перми продолжается переезд животных из старого зоопарка в новый. По данным пресс-службы мэрии Перми, осенью перевезли кроликов породы ризен. Пара животных размножается, у Льва Валентиновича и Снежинки родилось 18 крольчат. Рядом с ними живут козы экзотических пород.

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