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Праздник в каждую палату: в детском онкоцентре Перми прошла «Сказочная елка»

Праздник в каждую палату: в детском онкоцентре Перми прошла «Сказочная елка»

29 декабря 2023, 03:58
Фото: ГК «МедИнвестГрупп»
Новый год для детей — это всегда время чудес, подарков и исполнения желаний.

Независимо от того, где находится ребенок: дома или в больнице. Чтобы дети, проходящие лечение в канун Нового года, смогли почувствовать атмосферу праздника, к ним в палаты краевого детского онкоцентра заглянули главные волшебники зимы и принесли желаемые подарки.

В преддверии наступающего года, 26 декабря, в стенах детского онкоцентра г. Перми состоялась праздничная программа для ребят, проходящих лечение в это время. Организатором «Сказочной Елки» традиционно выступил благотворительный фонд «Берегиня» совместно с проектом «Стадия: ЗДОРОВ» Группы компаний «МедИнвестГрупп».

Фото: ГК «МедИнвестГрупп»

В рамках программы организации досуга пациентов лечебного отделения «Знайбус» для ребят состоялось предновогоднее мероприятие с участием театра «Туки-Луки» и праздничная церемония вручения подарков. Дети с нетерпением ждали этого момента, поскольку заранее отправляли свои письма главному волшебнику. Исполнить мечты детей откликнулся проект «Стадия: ЗДОРОВ», и в результате ребята получили свои долгожданные подарки: наушники, зарядочные устройства, акустические системы, а также детские развивающие игры и сертификаты в магазины игрушек. Вручили подарочные коробки Дед Мороз и Снегурочка, которые также пообщались с детьми и сделали совместные фото.

Фото: ГК «МедИнвестГрупп»

В январе у юных пациентов детского онкологического центра г. Перми вновь появится возможность окунуться в атмосферу праздника и сказки — те, кто будут вынуждены проходить лечение в рождественские праздники, также получат подарки от проекта «Стадия ЗДОРОВ» Группы компаний «МедИнвестГрупп» и благотворительного фонда «Берегиня».

Фото: ГК «МедИнвестГрупп»

Лечение — это всего лишь один из этапов в жизни детей. Благодаря подобным мероприятиям они не теряют навыки общения, восполняют необходимые эмоции и получают новый опыт коммуникации. К тому же, возвращаясь к привычной жизни, такие дети не чувствуют упущенных моментов счастья из-за времени, проведенного в палате. А позитивный эмоциональный фон помогает скорейшему выздоровлению — ребята легче переносят трудности лечения и не перестают думать о своем здоровом будущем.

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