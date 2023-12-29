Праздник в каждую палату: в детском онкоцентре Перми прошла «Сказочная елка»

Лечение — это всего лишь один из этапов в жизни детей. Благодаря подобным мероприятиям они не теряют навыки общения, восполняют необходимые эмоции и получают новый опыт коммуникации. К тому же, возвращаясь к привычной жизни, такие дети не чувствуют упущенных моментов счастья из-за времени, проведенного в палате. А позитивный эмоциональный фон помогает скорейшему выздоровлению — ребята легче переносят трудности лечения и не перестают думать о своем здоровом будущем.