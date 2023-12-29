Прокуратура отсудила у пермской больницы деньги для сотрудников

Прокуратура выявила нарушения прав работников ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга». По данным пресс-службы краевой прокуратуры, администрация медучреждения не выплатила некоторым сотрудникам деньги, предусмотренные за счет субсидии регионального бюджета. При этом работодатель не пояснил, почему принято это решение.