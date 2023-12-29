Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Posted Сегодня, 22:12
Published Сегодня, 22:12
Modified Сегодня, 22:14
Updated Сегодня, 22:14
Российская шахматистка Анастасия Боднарук одержала победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Она стала чемпионкой в категории рапид, пишет 360tv.ru.
В финале соревнований Боднарук сразилась с индийской шахматисткой Хампи Конеру. В упорной борьбе россиянка одержала победу со счетом 2,5-1,5. Конеру проиграла последнюю партию из-за истечения времени.
По словам Боднарук, ее успех связан с ее скоростью игры. Она признала, что Конера играла лучше, но она была быстрее.
Также было сообщено, что российский шахматист, который всего восьмилетний, одолел победителя Всемирной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана в первом раунде чемпионата мира по рапиду. В этой партии спортсмен из России играл черными фигурами.
Чемпионат мира по быстрым шахматам и шахматам с быстрым временем проходит с 26 по 30 декабря. Победителя ожидает призовой фонд в размере одного миллиона рублей.