Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Также было сообщено, что российский шахматист, который всего восьмилетний, одолел победителя Всемирной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана в первом раунде чемпионата мира по рапиду. В этой партии спортсмен из России играл черными фигурами.