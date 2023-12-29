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Шеф-повар Трусов посоветовал добавлять в оливье яблоко и свежемороженый горошек

Шеф-повар Трусов посоветовал добавлять в оливье яблоко и свежемороженый горошек

28 декабря 2023, 22:20
Фото: Midjourney
Шеф-повар Трусов рассказал, как приготовить вкусные новогодние салаты: добавлять в оливье яблоко и свежемороженый горошек, использовать майонез и сметану в соотношении 50/50 для заправки, замариновать огурцы самостоятельно и нарезать все ингредиенты кубиками размером 4 мм.

В предстоящий новый год многие россияне будут готовить свои любимые салаты — оливье и селедку под шубой. Как приготовить эти традиционные праздничные блюда еще вкуснее, 360tv.ru рассказал известный шеф-повар Роман Трусов.

Некоторые предпочитают заменять колбасу мясом в оливье. Хотя в первом случае салат получается более вкусным, отмечает специалист. Главное — использовать качественный продукт. Чтобы добавить сочности блюду, можно добавить нарезанное яблоко.

«Оливье — это на самом деле тысячи рецептов, каждый готовит по-своему. Я предпочитаю добавлять не консервированный горошек, а свежемороженый. Я его немного обдарживаю. Получается такой ярко-зеленый горошек, что делает салат интереснее», — говорит шеф-повар.

Для заправки можно использовать смесь из майонеза и сметаны в равных пропорциях, чтобы салат получился более нежным. Качество огурцов также влияет на вкус — их можно мариновать самостоятельно. Для этого необходимо очистить огурцы, нарезать их кубиками и использовать лимонный сок и соль для маринада.

«Важно также учесть размер кубиков. Я предпочитаю средний размер — около четырех миллиметров», — делится своим опытом специалист.

Он также отмечает, что нет особых различий в приготовлении салатов между регионами России. Единственное отличие — это качество продуктов.

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