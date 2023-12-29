Шеф-повар Трусов посоветовал добавлять в оливье яблоко и свежемороженый горошек

Для заправки можно использовать смесь из майонеза и сметаны в равных пропорциях, чтобы салат получился более нежным. Качество огурцов также влияет на вкус — их можно мариновать самостоятельно. Для этого необходимо очистить огурцы, нарезать их кубиками и использовать лимонный сок и соль для маринада.