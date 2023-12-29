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Сотрудник оборонного завода в Перми получил приговор за хищение 1,5 миллиона рублей

Сотрудник оборонного завода в Перми получил приговор за хищение 1,5 миллиона рублей

29 декабря 2023, 06:34
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина забирал деньги в течение двух лет.

В Перми вынесли приговор руководителю подразделения крупного предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным пресс-службы краевой ФСБ, сотрудник с июля 2020 года по август 2022 года незаконно начислял коллегам премии и стимулирующие выплаты, которые позже забирал якобы для того, чтобы сформировать фонд добровольных пожертвований. Пожертвования якобы нужны были для корпоративных мероприятий и благоустройства территории завода.

При этом деньги были выделены предприятию в рамках государственного оборонного заказа. В итоге руководитель похитил более 1,5 млн рублей. Преступление раскрыли сотрудники местной ФСБ.

Преступники уже вынесли приговор. Мотовилихинский районный суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, его также оштрафовали на 450 тыс. рублей.

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