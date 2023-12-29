Сотрудник оборонного завода в Перми получил приговор за хищение 1,5 миллиона рублей

В Перми вынесли приговор руководителю подразделения крупного предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным пресс-службы краевой ФСБ, сотрудник с июля 2020 года по август 2022 года незаконно начислял коллегам премии и стимулирующие выплаты, которые позже забирал якобы для того, чтобы сформировать фонд добровольных пожертвований. Пожертвования якобы нужны были для корпоративных мероприятий и благоустройства территории завода.