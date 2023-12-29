Специалисты рассказали, какие лакомства с новогоднего стола нельзя давать собакам

Специалист советует следить, чтобы ваш питомец не ел опасные для него продукты, такие как шоколад, виноград, изюм, лук, кости или авокадо. Уберите подальше мусорные ведра и следите, чтобы со стола ничего из еды не пропадало. Опасные для собаки продукты тоже нужно хранить в недоступном месте. От употребления шоколада, конфет с орехами или какао у вашего четвероногого друга может развиться панкреатит или даже гепатит.