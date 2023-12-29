Специалисты рассказали, какие лакомства с новогоднего стола нельзя давать собакам

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В период новогодних праздников хочется побаловать вкусными лакомствами не только себя, но и домашнего питомца. Чтобы не навредить здоровью животного, нужно соблюдать несколько важных рекомендаций, рассказала ветеринарный диетолог и профессор Школы ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса Лиза Фриман, пишут «Новые известия».
Специалист советует следить, чтобы ваш питомец не ел опасные для него продукты, такие как шоколад, виноград, изюм, лук, кости или авокадо. Уберите подальше мусорные ведра и следите, чтобы со стола ничего из еды не пропадало. Опасные для собаки продукты тоже нужно хранить в недоступном месте. От употребления шоколада, конфет с орехами или какао у вашего четвероногого друга может развиться панкреатит или даже гепатит.
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, в рацион собаки нельзя включать также хлеб, молочные каши и макароны. Неправильное питание может привести к нарушению обмена веществ и нехватке белка, незаменимых аминокислот, микроэлементов и минералов, говорят эксперты.