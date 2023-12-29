Театр имени Ленсовета сообщил, что с Боярским все в порядке

По данным Telegram-канала «112», у Боярского, который уже пережил сердечный приступ, возникли проблемы с сердцем. Врачи оценили его состояние как не очень серьезное. При этом жена Боярского, Лариса Луппиан, сообщила, что привезла мужа на обследование.