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Published Сегодня, 22:28

Modified Сегодня, 22:30

Updated Сегодня, 22:30

Театр имени Ленсовета сообщил, что с Боярским все в порядке

Театр имени Ленсовета сообщил, что с Боярским все в порядке

28 декабря 2023, 22:28
Фото: 1MI
Состояние артиста Михаила Боярского, который был экстренно госпитализирован с проблемами сердца, оценивается как средней тяжести, но по словам представителей Театра Ленсовета, с ним все в порядке.

В СМИ появились сообщения о неотложной госпитализации актера Михаила Боярского. Эту информацию прокомментировали в Театре Ленсовета, пишет 360tv.ru.

Представители театра заявили, что состояние актера хорошее и нет никаких проблем.

По данным Telegram-канала «112», у Боярского, который уже пережил сердечный приступ, возникли проблемы с сердцем. Врачи оценили его состояние как не очень серьезное. При этом жена Боярского, Лариса Луппиан, сообщила, что привезла мужа на обследование.

Ранее народного артиста РСФСР уже госпитализировали в конце ноября. Его сын Сергей рассказал, что причиной стала сердечная недостаточность. PR-менеджер Боярского, Надежда Дуванова, сообщила, что состояние актера стабильное.

Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге в начале декабря. Он отправился домой вместе с женой. Уточняется, что при выписке актер чувствовал себя хорошо.

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