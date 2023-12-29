Театр имени Ленсовета сообщил, что с Боярским все в порядке

Posted Сегодня, 22:28
Published Сегодня, 22:28
Modified Сегодня, 22:30
Updated Сегодня, 22:30
В СМИ появились сообщения о неотложной госпитализации актера Михаила Боярского. Эту информацию прокомментировали в Театре Ленсовета, пишет 360tv.ru.
Представители театра заявили, что состояние актера хорошее и нет никаких проблем.
По данным Telegram-канала «112», у Боярского, который уже пережил сердечный приступ, возникли проблемы с сердцем. Врачи оценили его состояние как не очень серьезное. При этом жена Боярского, Лариса Луппиан, сообщила, что привезла мужа на обследование.
Ранее народного артиста РСФСР уже госпитализировали в конце ноября. Его сын Сергей рассказал, что причиной стала сердечная недостаточность. PR-менеджер Боярского, Надежда Дуванова, сообщила, что состояние актера стабильное.
Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге в начале декабря. Он отправился домой вместе с женой. Уточняется, что при выписке актер чувствовал себя хорошо.