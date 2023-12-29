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вид с Полюда / vk.com/directpermkray

Туристов начали штрафовать за посещение ООПТ в Прикамье без разрешения

29 декабря 2023, 07:49
Фото: сделано госинспектором в области охраны окружающей среды Вишерского участка природного парка «Пермский» А. В. Малковым
вид с Полюда / vk.com/directpermkray

Туристов штрафуют за посещение пермских ООПТ без разрешительного документа

Система наказаний начала действовать этой осенью.
Сюжет
Туризм

В 2023 году в Пермском крае начали штрафовать посетителей природных парков (особо охраняемых природных территорий) за неуплату туристического сбора. С момента вступления в силу постановления регионального правительства было составлено несколько десятков протоколов о нарушении режима охраны — посещение без получения разрешения, пишет ИА «Текст» со ссылкой на Минприроды Прикамья. На оплату штрафов нарушителям дается время.

Система штрафов для тех, кто не оплатил посещение ООПТ, начала действовать с 29 сентября текущего года. Размер штрафа за первичное нарушение составляет 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении — 4 тыс. рублей. До 29 сентября с теми, кто не оплатил турсбор, беседовали государственные инспекторы. Размер платы за посещение ООПТ составляет 100 рублей с человека, разрешение действует три дня. Сейчас оформление разрешения нужно для того, чтобы приехать в природный парк «Пермский» (Вишерский, Чусовской и Усьвинский участки) и охраняемые ландшафты «Полюд» (Полюдов камень) и «Колчимский (Помяненный) камень».

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#Общество#Пермь#Туризм#Минприроды#Природа#Оопт
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