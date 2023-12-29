Туристов начали штрафовать за посещение ООПТ в Прикамье без разрешения

Система штрафов для тех, кто не оплатил посещение ООПТ, начала действовать с 29 сентября текущего года. Размер штрафа за первичное нарушение составляет 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении — 4 тыс. рублей. До 29 сентября с теми, кто не оплатил турсбор, беседовали государственные инспекторы. Размер платы за посещение ООПТ составляет 100 рублей с человека, разрешение действует три дня. Сейчас оформление разрешения нужно для того, чтобы приехать в природный парк «Пермский» (Вишерский, Чусовской и Усьвинский участки) и охраняемые ландшафты «Полюд» (Полюдов камень) и «Колчимский (Помяненный) камень».