Умер прямо на улице. Очерец забил до смерти знакомого

Утром 26 декабря возле одного из зданий по ул. Октябрьская в Очере было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).