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Умер прямо на улице. Очерец забил до смерти знакомого

Умер прямо на улице. Очерец забил до смерти знакомого

29 декабря 2023, 15:57
Фото: 1MI
Убийца был задержан полицейскими по горячим следам.

В Очере полицейские задержали по горячим следам убийцу. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Утром 26 декабря возле одного из зданий по ул. Октябрьская в Очере было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сотрудниками полиции был обнаружен 18-летний местный житель, совершивший преступление. Между мужчиной и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил оппонента. Потерпевший от полученных травм скончался. Подозреваемый заключен под стражу.

Следствие продолжается.

#Общество#Криминал#Убийство#Очер
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