Умер прямо на улице. Очерец забил до смерти знакомого

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В Очере полицейские задержали по горячим следам убийцу. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Утром 26 декабря возле одного из зданий по ул. Октябрьская в Очере было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сотрудниками полиции был обнаружен 18-летний местный житель, совершивший преступление. Между мужчиной и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил оппонента. Потерпевший от полученных травм скончался. Подозреваемый заключен под стражу.
Следствие продолжается.