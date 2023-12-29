В год 300-летия Перми в Прикамье ввели в эксплуатацию месторождение им. Татищева

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
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Updated Сегодня, 13:57
В юбилейный для краевой столицы год нефтяники ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ запустили в эксплуатацию месторождение, названное в честь государственного деятеля и промышленника, основателя Перми Василия Татищева. Месторождение им. Татищева находится в Чернушинском округе. Оно было открыто в 2016 году, начальные извлекаемые запасы составляют почти 0,5 млн тонн углеводородного сырья. Промысел входит в зону ответственности цеха добычи нефти и газа №1 и имеет развитую инфраструктуру.
В Красновишерском округе ввели к эксплуатацию месторождение им. А. Д. Черкасова. На месторождении проведены сейсмические исследования, в результате геологических работ извлекаемые запасы углеводородов увеличились до 0,57 млн тонн. Само же месторождение в этом году получило имя почетного нефтяника Александра Черкасова, руководившего объединением «Пермнефть» с 1986 по 1994 гг.
В Кунгурском районе до конца года нефтяники приступят к эксплуатации Юрманского месторождения. Лицензия на разведку и добычу углеводородов на этом участке недр была получена в 2020 году. Чтобы оптимизировать размещение эксплуатационных скважин, на месторождении также проводились сейсморазведочные работы