В год 300-летия Перми в Прикамье ввели в эксплуатацию месторождение им. Татищева

В юбилейный для краевой столицы год нефтяники ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ запустили в эксплуатацию месторождение, названное в честь государственного деятеля и промышленника, основателя Перми Василия Татищева. Месторождение им. Татищева находится в Чернушинском округе. Оно было открыто в 2016 году, начальные извлекаемые запасы составляют почти 0,5 млн тонн углеводородного сырья. Промысел входит в зону ответственности цеха добычи нефти и газа №1 и имеет развитую инфраструктуру.