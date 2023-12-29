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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Лысьве простились с погибшим участником спецоперации

В Лысьве простились с погибшим участником спецоперации

29 декабря 2023, 15:28
Фото: ВКонтакте/Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы
Дата и обстоятельства смерти лысьвенца не сообщаются.

В Лысьве сегодня, 29 декабря, похоронили погибшего в ходе спецоперации Кирилла Мухамедова. О прошедшем прощании сообщают в паблике «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы».

Обстоятельств службы и гибели, других подробностей о лысьвенце общественники не сообщают.

В церемонии прощания приняли участие представители администрации, военного комиссариата, ветераны боевых действий и военной службы, общественники и жители города.

#Военная операция на Украине#Лысьва#Погиб#Сво
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