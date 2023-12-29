В Лысьве простились с погибшим участником спецоперации

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В Лысьве сегодня, 29 декабря, похоронили погибшего в ходе спецоперации Кирилла Мухамедова. О прошедшем прощании сообщают в паблике «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы».
Обстоятельств службы и гибели, других подробностей о лысьвенце общественники не сообщают.
В церемонии прощания приняли участие представители администрации, военного комиссариата, ветераны боевых действий и военной службы, общественники и жители города.