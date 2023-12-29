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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Перми в новогодние праздники ужесточат меры безопасности

В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности

29 декабря 2023, 12:23
Фото: properm.ru

В Перми в новогодние праздники ужесточат меры безопасности

На эспланаде будут работать сотрудники частных охранных предприятий.

В новогодние праздники в Перми будут усилены меры по обеспечению общественной безопасности. В эти дни в городе пройдет более 170 праздничных мероприятий в онлайн- и оффлайн-формате.

На эспланаде в ночь на 1 января будет играть музыка, а на экранах будут транслироваться поздравления. Крупных мероприятий в этом году в городе не запланировано. Для безопасности пермяков ледовые городки не будут работать в праздничную ночь. Кроме того, на городской эспланаде с 18:00 до 5:00 будут дежурить 100 сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП). Кроме того, будут работать бригады скорой медицинской помощи и Пермской городской службы спасения.

В новогодние выходные, со 2 по 8 января, с 10:00 до 23:00 в квартале эспланады возле здания Законодательного собрания Пермского края будут дежурить сотрудники ЧОПов. Охранники будут находиться и на праздничных площадках, которые появятся на набережной Камы.

В пресс-службе мэрии также напоминают, что 7 января, в Рождество Христово на эспланаде пройдет праздник. Для обеспечения охраны будут установлены ограждения с входными группами, оборудованными металлодетекторами. Площадку будут охранять 60 работников ООО «Борей», также будет дежурить бригада скорой медицинской помощи.

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#Общество#Пермь#Эспланада#Хэппи нью еар#Новый год
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