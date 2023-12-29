В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности

На эспланаде в ночь на 1 января будет играть музыка, а на экранах будут транслироваться поздравления. Крупных мероприятий в этом году в городе не запланировано. Для безопасности пермяков ледовые городки не будут работать в праздничную ночь. Кроме того, на городской эспланаде с 18:00 до 5:00 будут дежурить 100 сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП). Кроме того, будут работать бригады скорой медицинской помощи и Пермской городской службы спасения.