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В Перми перенесли дату открытия главного городского катка на эспланаде

В Перми перенесли дату открытия главного городского катка на эспланаде

29 декабря 2023, 02:44
Фото: пресс-служба краевого правительства
Доступ на каток организуют по предварительной записи.

Власти перенесли открытие главного катка в Перми на 30 декабря. Ранее он должен был начать работу 29 декабря, но теперь торжественное открытие пройдет в субботу в 15:00. Для пермяков проведут бесплатные выступления и шоу. После этого можно будет принять участие в массовом катании.

Вдобавок, В 17:00 пройдет костюмированный карнавал «Найди меня». Для участия в нем нужно выйти на лед в карнавальном костюме.

Попасть на каток можно будет бесплатно, но нужна предварительная запись на сайте.

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#Спорт#Пермь#Хэппи нью еар
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