В Перми перенесли дату открытия главного городского катка на эспланаде

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:46
Власти перенесли открытие главного катка в Перми на 30 декабря. Ранее он должен был начать работу 29 декабря, но теперь торжественное открытие пройдет в субботу в 15:00. Для пермяков проведут бесплатные выступления и шоу. После этого можно будет принять участие в массовом катании.
Вдобавок, В 17:00 пройдет костюмированный карнавал «Найди меня». Для участия в нем нужно выйти на лед в карнавальном костюме.
Попасть на каток можно будет бесплатно, но нужна предварительная запись на сайте.