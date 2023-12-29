В Перми перенесли дату открытия главного городского катка на эспланаде

Власти перенесли открытие главного катка в Перми на 30 декабря. Ранее он должен был начать работу 29 декабря, но теперь торжественное открытие пройдет в субботу в 15:00. Для пермяков проведут бесплатные выступления и шоу. После этого можно будет принять участие в массовом катании.