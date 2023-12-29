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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В рамках осеннего призыва в российскую армию отправилось 130 тысяч призывников

В рамках осеннего призыва в российскую армию отправилось 130 тысяч призывников

29 декабря 2023, 14:32
Фото: Midjourney
В следующем году призывной возраст будет поднят до 30 лет и введена система электронных повесток.
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Призыв

В России завершился осенний призыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

На срочную службу были призваны 130 тыс. человек. Из них 530 были направлены в научные и научно-производственные подразделения, 200 — в спортивные роты, заявили в министерстве.

С 1 января в России призывной возраст вырастет до 30 лет. Нижняя граница призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет.

Президент России поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра повесток. Кроме того, Владимир Путин дал задачу Минобороны РФ, чтобы постановка на воинский учет происходила без личной явки в военкомат.

В министерстве должны до 15 января 2024 года сформировать подразделение, которое займется сопровождением информационной системы воинского учета.

Электронные повестки приходили в тестовом режиме в период осеннего призыва в 2023 году, но они не имели юридической силы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнял, что в некоторых регионах уже все готово для запуска реестра, в других — ситуация обратная. При этом в Минцифры РФ отмечали, что реестр должен заработать только в 2025 году.

Штрафы за неявку по электронной повестке должны заработать с 1 января 2024 года. Предполагается, что повестка будет считаться полученной спустя неделю после размещения в реестре, даже если призывник ее не видел.

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#Общество#Призыв#Армия#Призывники#Российская армия
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