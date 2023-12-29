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Максим Мезенцев

В суд передано дело бухгалтера, давшей взятку главврачу Пермского онкодиспансера

29 декабря 2023, 12:16
Фото: с сайта ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер»
Максим Мезенцев
Обвиняемая передала главврачу два сертификата на 50 тысяч рублей.

В Перми бухгалтер коммерческой организации, обвиняемый в даче взятки, предстанет перед судом. В отношении пермячки завершено расследование уголовного дела, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

В декабре 2019 года бухгалтер коммерческой организации, оказывающей услуги по организации лечебного питания передала должностному лицу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края в качестве взятки два подарочных сертификата с пополненным балансом на общую сумму 50 тыс. рублей за беспрепятственное подписание актов приема — сдачи оказанных коммерческой организацией услуг и их оплату при исполнении заключенного договора. По данным портала Properm.ru речь идет о бухгалтере ООО «Элиона» и бывшем главном враче ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» Максиме Мезенцеве.

В отношении жительницы Перми было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в значительном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

1 марта прошлого года суд назначил Мезенцеву штраф в размере 300 тыс. рублей и лишил права занимать руководящие должности в течение двух лет. В апреле Пермский краевой суд оставил это решение в силе, впоследствии Мезенцев и его адвокат обжаловали решение, в ноябре 2022 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение о возвращении дела в Индустриальный районный суд.

Как указывается в отмененном приговоре первой инстанции, Мезенцев в судебном заседании вину в предъявленном обвинении, фактически, признал частично. В материалах дела есть протокол его явки с повинной о получении взятки от подрядчика клиники — ООО «Элиона». С этой компанией медучреждение заключало контракты на поставку больничного питания и арендует пищеблок.

Следствие считает, что подарок от поставщика к Новому году предназначался за покровительство и лояльное отношение при исполнении договора. В материалах уголовного дела есть записи телефонных разговоров между представителями «Элионы» и Мезенцевым, где они обсуждают выполнение договора по организации питания, возможности организации питания по новым договорам.

Согласно материалам дела, Мезенцев сам рассказал следствию, что получил от представителей ООО «Элиона» в качестве взятки пакет, в котором находились две подарочные карты в «М-Видео» по 25 тыс. рублей каждый, на общую сумму 50 тыс. рублей, на которые он потом купил пылесос и стайлер фирмы Dyson, как было указано в обвинительном заключении. Сначала он воспринял это как подарок, так как это было в преддверии Нового года, но, в последующем, понял, что это вознаграждение за какие-либо будущие услуги, отношения в дальнейшем. Полученные сертификаты, он не декларировал, не уведомлял своего работодателя об их получении, хотя должен был это сделать.

В приговоре указывается на разговор Мезенцева, где поставщик «успокаивает его относительно того, что никто никогда не сможет установить, кто и где их (сертификаты) купил». Однако, здесь также указывается, что Мезенцев не обговаривал с представителями ООО «Элиона» конкретные действия, за которые ему передали вышеуказанные сертификаты, «однако, он их принял, как указал сам, осознавая, что указанные действия, могут иметь место в будущем, что указывает именно на получение Мезенцевым взятки за общее покровительство и попустительство по службе».

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#Общество#Суд#Криминал#Взятка#Взятка врачу
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