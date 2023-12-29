Визит Деда Мороза на стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

Сейчас в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках региона работают 45 мест, где проживает Дед Мороз, и 101 почта Деда Мороза. Прием писем закончился 24 декабря. В парках также доступны катки, представления на льду, лыжные трассы, горки для тюбинга, зимние фотозоны и другие бесплатные развлечения.