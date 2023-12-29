Визит Деда Мороза на стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

Posted Сегодня, 22:24
Published Сегодня, 22:24
Modified Сегодня, 22:26
Updated Сегодня, 22:26
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве посетил своим присутствием Дед Мороз. Он зашел на несколько стендов, включая стенд Подмосковья, пишет 360tv.ru.
На стенде Вологодской области Деду Морозу торжественно передали письма от детей, которые посещают парки в Подмосковье. Маленькие жители региона подарили главному Деду Морозу страны подарок и отправили свои письма с желаниями. Для детей было организовано праздничное шоу.
Сейчас в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках региона работают 45 мест, где проживает Дед Мороз, и 101 почта Деда Мороза. Прием писем закончился 24 декабря. В парках также доступны катки, представления на льду, лыжные трассы, горки для тюбинга, зимние фотозоны и другие бесплатные развлечения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что гости стенда Подмосковья на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.