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Визит Деда Мороза на стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

Визит Деда Мороза на стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

28 декабря 2023, 22:24
Фото: 1MI
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Дед Мороз побывал на стенде Подмосковья, где получил письма от детей и участвовал в праздничном шоу.

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве посетил своим присутствием Дед Мороз. Он зашел на несколько стендов, включая стенд Подмосковья, пишет 360tv.ru.

На стенде Вологодской области Деду Морозу торжественно передали письма от детей, которые посещают парки в Подмосковье. Маленькие жители региона подарили главному Деду Морозу страны подарок и отправили свои письма с желаниями. Для детей было организовано праздничное шоу.

Сейчас в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках региона работают 45 мест, где проживает Дед Мороз, и 101 почта Деда Мороза. Прием писем закончился 24 декабря. В парках также доступны катки, представления на льду, лыжные трассы, горки для тюбинга, зимние фотозоны и другие бесплатные развлечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что гости стенда Подмосковья на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

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