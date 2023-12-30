Бывший депутат ЗС Прикамья, потерявший руку на СВО, вернулся в Пермь

В зоне СВО Григоренко был ранен дважды. В первый раз — в январе 2032 года, тогда осколками ранило лицо. В июне минометные осколки попали в руку и ногу, кисть пришлось ампутировать. Позже ему доставили протез, купленные на средства Минобороны РФ.