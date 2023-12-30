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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Бывший депутат ЗС Прикамья Григоренко, потерявший руку на СВО, вернулся в Пермь

Бывший депутат ЗС Прикамья, потерявший руку на СВО, вернулся в Пермь

30 декабря 2023, 15:26
Фото: соцсети экс-депутата

Бывший депутат ЗС Прикамья Григоренко, потерявший руку на СВО, вернулся в Пермь

Григоренко был дважды ранен в ходе спецоперации.

В Пермь вернулся экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко. Григоренко последние несколько месяцев находился в больнице, где восстанавливался от ранений, полученных на спецоперации, а также ждал протез.

«А вот и я дома. Приехал на неделю позже, чем планировал, но приехал», — написал бывший депутат 30 декабря в своем Telegram-канале.

В зоне СВО Григоренко был ранен дважды. В первый раз — в январе 2032 года, тогда осколками ранило лицо. В июне минометные осколки попали в руку и ногу, кисть пришлось ампутировать. Позже ему доставили протез, купленные на средства Минобороны РФ.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Григоренко#Александр Григоренко
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