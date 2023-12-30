Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В Пермь вернулся экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко. Григоренко последние несколько месяцев находился в больнице, где восстанавливался от ранений, полученных на спецоперации, а также ждал протез.
«А вот и я дома. Приехал на неделю позже, чем планировал, но приехал», — написал бывший депутат 30 декабря в своем Telegram-канале.
В зоне СВО Григоренко был ранен дважды. В первый раз — в январе 2032 года, тогда осколками ранило лицо. В июне минометные осколки попали в руку и ногу, кисть пришлось ампутировать. Позже ему доставили протез, купленные на средства Минобороны РФ.