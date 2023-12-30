Что подарит Дед Мороз Пермскому краю на 2024 год?

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Без пяти минут Новый год. А это значит, что время вспомнить все обещания краевого правительства. Мы верим в добрую сказку и ждем такого же доброго 2024 года, и что все наши желания обязательно сбудутся.
Открытие Пермской художественной галереи (ПХГ) состоится в новом здании в сентябре 2024 года. Введение здания в эксплуатацию планировалось до конца 2023 года, однако в июне сроки были перенесены на первый квартал следующего года.
Новое здание галереи строится на ул. Советской, 1 на территории завода Шпагина. Площадь объекта составляет 20 тыс. кв. м. Помимо выставочных залов, будут также представлены библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
По словам вице-премьера правительства Прикамья, новый зоопарк в Перми планируется открыть летом 2024 года. Однако сроки окончательного ввода объект в эксплуатацию неизвестны. На данный момент часть вольеров еще на стадии проектирования.
Строительство зоопарка идет с 2017 года по сей. Часть животных была перевезена в новый комплекс в апреле 2023 года. Ожидалось, что остальная часть должна была переехать осенью.
В 2024 году в Прикамье планируется запуск речного транспорта на электротяге. Информацию об этом сообщил Дмитрий Махонин Первому каналу. Отмечается, что раньше краевые власти озвучивали другую дату. Речные электросуда должны были выйти в эксплуатацию в 2023 году.
Ожидается, что маршрут электротрамваев будет проходить через Пермь, Закамск и Краснокамск. В текущем году в Закамске и Краснокамске должны были быть построены модульные причалы.
Пермская краевая музыкальная школа откроет свои двери для учеников 1 сентября 2024 года, по информации пресс-службы краевого правительства. Строительные работы по объекту планировать завершить до конца 2023 года.
На данный момент идут завершающие отделочные работы и поставка корпусной мебели. Музыкальную школу обеспечат 37 пианино и 333 другими музыкальными инструментами.
Также, в 2024 году в Пермском крае планируется завершить строительство 17 школ, 50 открытых универсальных спортивных площадок и 14 общественных пространств.
Завершение строительных работ по реконструированию пермского стадиона «Юность» планируется до 16 ноября 2024 года. В мае текущего года Министерство по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок объявило закупку стоимостью в 1,97 млрд рублей. Подрядчиком стала компания ООО «ЖБК-строй».
Ожидается, что стадион будет с открытой ареной. Летом будут проходить массовые катания на роликах и тренировки, а зимой — тренировки по конькобежному спорту, шорт-треку, хоккею с шайбой, фигурному катанию и также массовые катания на коньках.
В 2024 году в Перми планируется завершение строительства спортивного комплекса «Энергия». Ожидалось, что работы по объекту должны были завершиться 25 декабря текущего года. Подрядчиком является ООО «Стройуниверсал-Парма», стоимость контракта 1,8 млрд рублей.
Согласно контракту, площадь стадиона будет более 16,9 тыс. кв. м. с расчетом на посещение 274 человек в смену. В комплексе предусмотрены универсальные спортзалы, бассейн на 28 человек, открытая спортплощадка с беговым кругом и мини-полем для футбола.
В 2021 году на заседании краевого правительства Прикамья сообщалось, что завершение строительства нового железнодорожного вокзала Пермь II планируется в 2024 году. Здания транспортно-посадочного узла будут располагаться на территории Товарного двора.
По словам пресс-службы правительства, на данный момент идет проектирование объекта. Завершена отраслевая экспертиза основных проектных решений и разработка архитектурно-градостроительная концепция ТПУ.
Отметим, что подрядчик по проектированию неизвестен, а архитектурно-градостроительную концепцию ТПУ представили еще в 2019 году.