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Для киносъемок в Перми в январе ищут бородатого дворника и брутальных мужчин

Для киносъемок в Перми в январе ищут бородатого дворника и брутальных мужчин

30 декабря 2023, 05:57
Фото: Пермская кинокомиссия
Объявлен кастинг как актеров для эпизодов, так и участников групповых и массовых сцен.

В январе в Перми стартуют съемки нового фильма режиссера Сергея Филатова. Для съемок в фильме ищут актеров эпизодов, массовых и групповых сцен, сообщает Пермская кинокомиссия.

На съемки в январе нужны актёры (можно без опыта):

В эпизод:

▪️Дворник (желательно с бородой)

▪️Жилец отеля

▪️Полицейский

 

Для групповки:

▪️Одноклассники (11 класс)

 

Для массовки:

▪️Прохожие

▪️Мальчишки 10 лет

▪️Спортсмены

▪️Школьники разных возрастов

▪️Брутальные мужчины

▪️Санитары

▪️Пациенты

▪️Сотрудники следственного комитета

▪️Мигранты

▪️Секретарь

▪️Таксист

▪️Полицейские

По всем вопросам обращайтесь к бригадиру АМС Алене в telegram/whatsApp/viber +7-996-325-50-99.

Ранее сообщалось, что 5 января в Перми стартуют многосерийного фильма «Последний год». Его режиссером выступает Сергей Филатов, известный по сериалам «Оливье и роботы», «Один клик» и ряду документальных лент.

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#Культура#Кино#Съемка фильма#Съемки#Съемки фильма
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