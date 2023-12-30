Для киносъемок в Перми в январе ищут бородатого дворника и брутальных мужчин

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В январе в Перми стартуют съемки нового фильма режиссера Сергея Филатова. Для съемок в фильме ищут актеров эпизодов, массовых и групповых сцен, сообщает Пермская кинокомиссия.
На съемки в январе нужны актёры (можно без опыта):
В эпизод:
▪️Дворник (желательно с бородой)
▪️Жилец отеля
▪️Полицейский
Для групповки:
▪️Одноклассники (11 класс)
Для массовки:
▪️Прохожие
▪️Мальчишки 10 лет
▪️Спортсмены
▪️Школьники разных возрастов
▪️Брутальные мужчины
▪️Санитары
▪️Пациенты
▪️Сотрудники следственного комитета
▪️Мигранты
▪️Секретарь
▪️Таксист
▪️Полицейские
По всем вопросам обращайтесь к бригадиру АМС Алене в telegram/whatsApp/viber +7-996-325-50-99.
Ранее сообщалось, что 5 января в Перми стартуют многосерийного фильма «Последний год». Его режиссером выступает Сергей Филатов, известный по сериалам «Оливье и роботы», «Один клик» и ряду документальных лент.