Как выглядит Белгород после массовых обстрелов с сотней пострадавших. Видео

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В Белгороде из-за обстрела вооруженных сил Украины погибли девять взрослых и один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным министерства, пострадали 45 человек: среди них четыре ребенка.
В МЧС уточняют, что пожарные ликвидировали 10 пожаров, возникших после обстрелов объектов гражданской инфраструктуры. В Белгород по поручению президента Владимира Путина вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.
Вчера массированный обстрел был по территории Украины.
UPD:
МЧС уточнило информацию о количестве жертв в Белгороде. По данным министерства, погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.