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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Белгороде из-за обстрела пострадали 108 человек, 12 — погибли

Как выглядит Белгород после массовых обстрелов с сотней пострадавших. Видео

30 декабря 2023, 14:36
Фото: МЧС России

В Белгороде из-за обстрела пострадали 108 человек, 12 — погибли

После массированных обстрелов в городе возникли пожары.

В Белгороде из-за обстрела вооруженных сил Украины погибли девять взрослых и один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным министерства, пострадали 45 человек: среди них четыре ребенка.

В МЧС уточняют, что пожарные ликвидировали 10 пожаров, возникших после обстрелов объектов гражданской инфраструктуры. В Белгород по поручению президента Владимира Путина вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.

Вчера массированный обстрел был по территории Украины.

UPD: 

МЧС уточнило информацию о количестве жертв в Белгороде. По данным министерства, погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

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