На СВО был убит 47-летний контрактник из Пермского края

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
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Updated Сегодня, 17:37
На СВО был убит 47-летний военный из Перми. Максим Елесин родился 25 мая 1976 года в краевой столице, во время службы в армии был сержантом. Работал на ФГУП «Пермский завод им. С. М. Кирова», ФКП «Пермский пороховой завод», ООО «Регионстрой», ООО «ЕвроРемСтрой».
В апреле нынешнего года заключил бессрочный контраст с Минобороны РФ. 10 декабря был убит в боях под Авдеевкой, сообщает пресс-служба администрации Кировского района Перми. Дата прощания с мужчиной неизвестна.