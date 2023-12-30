На СВО был убит 47-летний контрактник из Пермского края

На СВО был убит 47-летний военный из Перми. Максим Елесин родился 25 мая 1976 года в краевой столице, во время службы в армии был сержантом. Работал на ФГУП «Пермский завод им. С. М. Кирова», ФКП «Пермский пороховой завод», ООО «Регионстрой», ООО «ЕвроРемСтрой».