Пострадали 108 человек. Глава Пермского края высказался об обстрелах Белгорода

По данным МЧС России, во время обстрелов 30 декабря погибли 12 взрослых и два ребенка. Количеств пострадавших достигло 108 человек, среди них 15 детей. В федеральном СК отметили, что возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение или повреждение имущества».