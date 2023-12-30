Пострадали 108 человек. Глава Пермского края высказался об обстрелах Белгорода

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о массовых обстрелах в Белгороде.
«Соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное преступление. Скорбим вместе с вами. Пермский край и вся Россия сейчас с Белгородской областью и ее жителями», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным МЧС России, во время обстрелов 30 декабря погибли 12 взрослых и два ребенка. Количеств пострадавших достигло 108 человек, среди них 15 детей. В федеральном СК отметили, что возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение или повреждение имущества».