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Глава Пермского края Дмитрий Махонин высказался об обстрелах Белгорода

Пострадали 108 человек. Глава Пермского края высказался об обстрелах Белгорода

30 декабря 2023, 16:48
Фото: bel.ru

Глава Пермского края Дмитрий Махонин высказался об обстрелах Белгорода

Количество жертв увеличилось до 14.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о массовых обстрелах в Белгороде.

«Соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное преступление. Скорбим вместе с вами. Пермский край и вся Россия сейчас с Белгородской областью и ее жителями», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным МЧС России, во время обстрелов 30 декабря погибли 12 взрослых и два ребенка. Количеств пострадавших достигло 108 человек, среди них 15 детей. В федеральном СК отметили, что возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Обстрел
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