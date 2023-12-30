Председатель Следкома требует отчета о ситуации вокруг аварийного дома в Кунгуре

Жители дома обратились к председателю СК России о длительном непринятии мер к расселению жильцов многоквартирного дома по улице Свободы. В 2019 году строение признано аварийным и подлежащим сносу из-за возможного неконтролируемого обрушения. Однако до настоящего времени граждане другим жильем не обеспечены и продолжают проживать в опасных условиях, отмечают в следкоме. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.