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Председатель Следкома требует отчета о ситуации вокруг аварийного дома в Кунгуре

Председатель Следкома требует отчета о ситуации вокруг аварийного дома в Кунгуре

30 декабря 2023, 10:30
Фото: properm.ru
Строение признано аварийным еще в 2019 году, но до сих пор не расселено
Сюжет
Кунгур

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту длительного расселения аварийного дома в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Жители дома обратились к председателю СК России о длительном непринятии мер к расселению жильцов многоквартирного дома по улице Свободы. В 2019 году строение признано аварийным и подлежащим сносу из-за возможного неконтролируемого обрушения. Однако до настоящего времени граждане другим жильем не обеспечены и продолжают проживать в опасных условиях, отмечают в следкоме. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

#Происшествия#Бастрыкин#Скр#Кунгур#Су скр#Александр Бастрыкин
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