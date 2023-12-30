Председатель Следкома требует отчета о ситуации вокруг аварийного дома в Кунгуре

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту длительного расселения аварийного дома в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Жители дома обратились к председателю СК России о длительном непринятии мер к расселению жильцов многоквартирного дома по улице Свободы. В 2019 году строение признано аварийным и подлежащим сносу из-за возможного неконтролируемого обрушения. Однако до настоящего времени граждане другим жильем не обеспечены и продолжают проживать в опасных условиях, отмечают в следкоме. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
В СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан, а по завершении расследования — о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.