Сегодня на пожаре в частном доме в Соликамске погибли люди

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Сегодня в обеденное время на пожаре в Соликамске погибли люди. Горел частный дом, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по улице Добролюбова поступило 30 декабря в 11:35. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 26 человек личного состава и шести единиц техники.
На месте оказалось, что горит частный жилой дом. Огонь был локализован в 11:55, полностью погашен в 12:05. Предварительная площадь пожара составила 60 квадратных метров.
К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие. За подробностями о погибших портал Properm.ru обратился в СУ СКР по Пермскому краю.