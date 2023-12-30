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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:26

Сегодня на пожаре в частном доме в Соликамске погибли люди

Сегодня на пожаре в частном доме в Соликамске погибли люди

30 декабря 2023, 08:25
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Площадь загорания — около 60 квадратных метров.

Сегодня в обеденное время на пожаре в Соликамске погибли люди. Горел частный дом, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по улице Добролюбова поступило 30 декабря в 11:35. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 26 человек личного состава и шести единиц техники.

На месте оказалось, что горит частный жилой дом. Огонь был локализован в 11:55, полностью погашен в 12:05. Предварительная площадь пожара составила 60 квадратных метров.

К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие. За подробностями о погибших портал Properm.ru обратился в СУ СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Пожар#Соликамск#Погибшие
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