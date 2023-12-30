Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Перми и Пермском крае

В новогоднюю ночь на юге края может ненадолго потеплеть до -2…-5˚, на севере к утру похолодает до -25…-28˚, в Перми ожидается температурный фон около -15˚. На юге также пройдет сильный снег (может выпасть до 10-12 м осадков), в Перми умеренный снег (до 5 мм). Днем 1 января ожидается похолодание, особенно заметное на юге края, которое ускорится вечером и ночью 2 января.