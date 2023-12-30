Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Перми и Пермском крае

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Сегодня, 30 декабря и завтра, 31 декабря, в Прикамье будет серьезно меняться погода. Пермский край начиная с 31 декабря окажется в зоне больших температурных контрастов, что обусловит значительную неопределенность в прогнозах уже на срок 5-7 суток, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Сегодня, 30 декабря, на севере и востоке края ожидается снег, на юге и западе без осадков, дневная температура воздуха -13…-18˚.
В ночь на 31 декабря ожидается безветренная погода и похолодает до -20…-25˚ (в Перми будет ниже -20˚ впервые с 14 декабря). На севере будет облачно, небольшой снег или теплее на 3-4˚. Днем потеплеет до -13…-18 ˚, и на юге края начнется снег.
В новогоднюю ночь на юге края может ненадолго потеплеть до -2…-5˚, на севере к утру похолодает до -25…-28˚, в Перми ожидается температурный фон около -15˚. На юге также пройдет сильный снег (может выпасть до 10-12 м осадков), в Перми умеренный снег (до 5 мм). Днем 1 января ожидается похолодание, особенно заметное на юге края, которое ускорится вечером и ночью 2 января.
В течение суток 2 января ожидается небольшая облачность без осадков, ночью в Перми ожидается до -25˚, на севере края до -30…-33˚, на юге около -20˚. Дневной прогрев будет незначительным, а пик похолодания ожидается вечером 2 января (в Перми температура воздуха может приблизиться к -30˚, по северу края до -35˚, по югу до -25˚).
В ночь на 3 января сильный снег прогнозируют в южных районах края. При этом ожидается потепление на юге края до -5…-10˚, на севере до -18…-23˚, в Перми вероятно до -15…-18˚.