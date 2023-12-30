Следком возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Соликамске

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх людей на пожаре в Соликамске. Пожар произошел сегодня днем, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
30 декабря в одном из частных жилых домов по ул. Добролюбова произошел пожар, в ходе тушения которого обнаружены тела трех людей. По предварительным данным, причиной пожара явилась неправильная эксплуатация печного отопления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.