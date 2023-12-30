Следком возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Соликамске

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.