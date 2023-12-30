«Стройтрансгаз» сообщает о завершении переустройства нефтепровода у Чусовского моста

Генподрядчик по строительству Чусовского моста АО «Стройтрансгаз» отчитался о переустройстве магистрального нефтепровода АО «Транснефть-Прикамье» на подъезде к мосту. О том, что работы на объекте, производство которых формально было приостановлено год назад, завершено, подрядная организация отчиталась на своем сайте. Первым внимание на этот факт обратил «Коммерсант-Прикамье».