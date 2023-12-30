«Стройтрансгаз» сообщает о завершении переустройства нефтепровода у Чусовского моста

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Генподрядчик по строительству Чусовского моста АО «Стройтрансгаз» отчитался о переустройстве магистрального нефтепровода АО «Транснефть-Прикамье» на подъезде к мосту. О том, что работы на объекте, производство которых формально было приостановлено год назад, завершено, подрядная организация отчиталась на своем сайте. Первым внимание на этот факт обратил «Коммерсант-Прикамье».
Нефтепровод необходимо было перенести для запуска движения на подъезде к мостовому переходу в четырехполосном формате.
Сообщается о получении разрешения на ввод в эксплуатацию переустроенного участка автомобильной дороги «Восточный обход Перми», его общая составила 237 метров. Работы по переносу нефтепровода выполнялись методом горизонтально-шнекового бурения.