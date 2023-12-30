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Posted 30 декабря 2023, 12:45

Published 30 декабря 2023, 12:45

Modified 30 декабря 2023, 15:00

Updated 30 декабря 2023, 15:00

Утром на автодороге Кунгур-Соликамск в ДТП погиб 26-летний водитель

30 декабря 2023, 12:45
Сюжет
Дтп
Легковушка под его управлением столкнулась с грузовиком.

Около 9:30 30 декабря на автодороге Кунгур-Соликамск произошло ДТП. В нем погиб человек, сообщает краевое ГИБДД.

Водитель находился за рулем Škoda Rapid. На 169 км водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с грузовиком Shacman, который двигался во встречном направлении.

В результате автоаварии, водитель автомобиля Škoda Rapid получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Авто#Происшествия#Дтп#Авария
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