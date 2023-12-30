Утром на автодороге Кунгур-Соликамск в ДТП погиб 26-летний водитель

Posted 30 декабря 2023, 12:45
Published 30 декабря 2023, 12:45
Modified 30 декабря 2023, 15:00
Updated 30 декабря 2023, 15:00
Около 9:30 30 декабря на автодороге Кунгур-Соликамск произошло ДТП. В нем погиб человек, сообщает краевое ГИБДД.
Водитель находился за рулем Škoda Rapid. На 169 км водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с грузовиком Shacman, который двигался во встречном направлении.
В результате автоаварии, водитель автомобиля Škoda Rapid получил смертельную травму.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.