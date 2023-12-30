В ДТП на дороге Куеда-Аксаитово погибла женщина-водитель

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Сегодня, 30 декабря, на дороге Куеда-Аксаитово в ДТП погибла женщина. Подробности сообщают в краевом ГИБДД.
Автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 52-летней женщины двигался из Куеды. На 3 км дороги, на выезде на обход Куеды, около 10:50, по предварительным данным, водитель не уступила движущемуся по главной дороге слева направо автомобилю КамАЗ.
В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. Девушка-пассажир данного автомобиля госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.