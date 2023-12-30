В ДТП на дороге Куеда-Аксаитово погибла женщина-водитель

Автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 52-летней женщины двигался из Куеды. На 3 км дороги, на выезде на обход Куеды, около 10:50, по предварительным данным, водитель не уступила движущемуся по главной дороге слева направо автомобилю КамАЗ.