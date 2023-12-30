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В ДТП на дороге Куеда-Аксаитово погибла женщина-водитель

В ДТП на дороге Куеда-Аксаитово погибла женщина-водитель

30 декабря 2023, 09:45
Фото: 1MI
Девушка-пассажир оказалась в больнице.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 30 декабря, на дороге Куеда-Аксаитово в ДТП погибла женщина. Подробности сообщают в краевом ГИБДД.

Автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 52-летней женщины двигался из Куеды. На 3 км дороги, на выезде на обход Куеды, около 10:50, по предварительным данным, водитель не уступила движущемуся по главной дороге слева направо автомобилю КамАЗ.

В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. Девушка-пассажир данного автомобиля госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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#Авто#Дтп#Куеда
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