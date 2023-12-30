В ходе спецоперации погиб 44-летний доброволец из Кудымкарского округа

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В ходе СВО погиб 44-летний уроженец Кудымкарского округа Сергей Зубов. Об этом в своем паблике сообщила администрация Кудымкарского муниципального округа.
Сергей родился 4 апреля 1979 года в деревне Гавруково Кудымкарского района, окончил Верх-Иньвенскую среднюю школу. Был участником чеченской войны. В 2023 году заключил контракт и уехал на СВО. Погиб в ходе выполнения боевых задач 4 декабря.
Прощание с Сергеем Зубовым состоится с. Верх-Иньва. О точной дате и времени будет объявлено дополнительно.