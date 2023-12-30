В ходе спецоперации погиб 44-летний доброволец из Кудымкарского округа

Сергей родился 4 апреля 1979 года в деревне Гавруково Кудымкарского района, окончил Верх-Иньвенскую среднюю школу. Был участником чеченской войны. В 2023 году заключил контракт и уехал на СВО. Погиб в ходе выполнения боевых задач 4 декабря.