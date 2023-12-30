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В ходе спецоперации погиб 44-летний доброволец из Кудымкарского округа

В ходе спецоперации погиб 44-летний доброволец из Кудымкарского округа

30 декабря 2023, 04:20
Фото: ВКонтакте/Кудымкарский муниципальный округ
Сергей Зубов был ветераном чеченской войны.

В ходе СВО погиб 44-летний уроженец Кудымкарского округа Сергей Зубов. Об этом в своем паблике сообщила администрация Кудымкарского муниципального округа.

Сергей родился 4 апреля 1979 года в деревне Гавруково Кудымкарского района, окончил Верх-Иньвенскую среднюю школу. Был участником чеченской войны. В 2023 году заключил контракт и уехал на СВО. Погиб в ходе выполнения боевых задач 4 декабря.

Прощание с Сергеем Зубовым состоится с. Верх-Иньва. О точной дате и времени будет объявлено дополнительно.

#Кудымкар#Погиб#Сво
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