В ходе спецоперации погиб молодой мобилизованный тракторист из Еловского округа

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В ходе спецоперации погиб 24-летний уроженец Еловского района Юрий Сыпачев. Об этом сообщают в паблике власти Еловского округа.
Юрий Сыпачев родился в деревне Шульдиха, учился в еловском филиале Осинского колледжа, но, не дождавшись вручения диплома, в 2018 году ушел на срочную военную службу. После армии работал трактористом.
Погибший был призван в армию в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Юрий Сыпачев погиб 5 декабря при выполнении боевой задачи.
Прощание с военнослужащим пройдет 30 декабря сельском Доме досуга деревни Шульдиха, похоронят его в селе Дуброво.