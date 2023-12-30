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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

В ходе спецоперации погиб молодой мобилизованный тракторист из Еловского округа

В ходе спецоперации погиб молодой мобилизованный тракторист из Еловского округа

30 декабря 2023, 06:22
Фото: 1MI
Прощание с погибшим пройдет сегодня в родном селе.

В ходе спецоперации погиб 24-летний уроженец Еловского района Юрий Сыпачев. Об этом сообщают в паблике власти Еловского округа.

Юрий Сыпачев родился в деревне Шульдиха, учился в еловском филиале Осинского колледжа, но, не дождавшись вручения диплома, в 2018 году ушел на срочную военную службу. После армии работал трактористом.

Погибший был призван в армию в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Юрий Сыпачев погиб 5 декабря при выполнении боевой задачи.

Прощание с военнослужащим пройдет 30 декабря сельском Доме досуга деревни Шульдиха, похоронят его в селе Дуброво.

#Военная операция на Украине#Мобилизация#Погиб#Сво#Елово
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