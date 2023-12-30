В Ильинском округе на пожаре погиб мужчина

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В деревне в деревне Иванцева Ильинского городского округа согрел жилой дом с надворными постройками. В результате пожара погиб мужчина, сообщают в краевом ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 29 декабря в 6:23. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и четыре единиц техники. На месте было установлено, что горит частный дом с надворными постройками.
Пожарными обнаружен погибший.
Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пожар локализован в 6:45, полностью ликвидирован в 7:01. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.