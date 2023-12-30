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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Ильинском округе на пожаре погиб мужчина

В Ильинском округе на пожаре погиб мужчина

30 декабря 2023, 11:33
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В результате происшествия сгорели жилой дом и надворные постройки.

В деревне в деревне Иванцева Ильинского городского округа согрел жилой дом с надворными постройками. В результате пожара погиб мужчина, сообщают в краевом ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 29 декабря в 6:23. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и четыре единиц техники. На месте было установлено, что горит частный дом с надворными постройками.

Пожарными обнаружен погибший.

Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пожар локализован в 6:45, полностью ликвидирован в 7:01. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

#Происшествия#Пожар#Ильинский
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