В Лысьве пожарные спасли от огня троих

Газодымозащитники проникли в квартиру и обнаружили одного человека без сознания. Его незамедлительно вынесли на свежий воздух и оказали первую помощь, а далее передали бригаде скорой помощи. В это время второе звено газодымозащитной службы вывело по лестничному маршу на свежий воздух двух человек с помощью спасательных устройств.