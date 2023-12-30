В Лысьве пожарные спасли от огня троих

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Три человека спасены от огня пожарными в Лысьве. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Ленина в Лысьве поступило 29 декабря в 12:02. На тушение пожара были направлены 26 человек личного состава и семь единиц техники.
По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение личных вещей в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома, из окна квартиры идет густой дым, в подъезде сильное задымление. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались пять человек.
Газодымозащитники проникли в квартиру и обнаружили одного человека без сознания. Его незамедлительно вынесли на свежий воздух и оказали первую помощь, а далее передали бригаде скорой помощи. В это время второе звено газодымозащитной службы вывело по лестничному маршу на свежий воздух двух человек с помощью спасательных устройств.
Площадь пожара составила 3 квадратных метра. На пожаре погибших нет, к сожалению, имеется травмированный.
Локализован пожар в 12:07, ликвидировано горение в 12:08.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.