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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:13

В Лысьве пожарные спасли от огня троих

В Лысьве пожарные спасли от огня троих

30 декабря 2023, 08:12
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Один мужчина находился в горящей квартире без сознания.

Три человека спасены от огня пожарными в Лысьве. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Ленина в Лысьве поступило 29 декабря в 12:02. На тушение пожара были направлены 26 человек личного состава и семь единиц техники.

По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение личных вещей в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома, из окна квартиры идет густой дым, в подъезде сильное задымление. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались пять человек.

Газодымозащитники проникли в квартиру и обнаружили одного человека без сознания. Его незамедлительно вынесли на свежий воздух и оказали первую помощь, а далее передали бригаде скорой помощи. В это время второе звено газодымозащитной службы вывело по лестничному маршу на свежий воздух двух человек с помощью спасательных устройств.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. На пожаре погибших нет, к сожалению, имеется травмированный.

Локализован пожар в 12:07, ликвидировано горение в 12:08.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

#Происшествия#Пожар#Лысьва
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