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В Прикамье третья в Приволжье по величине средняя зарплата чиновников

В Прикамье третья в Приволжье по величине средняя зарплата чиновников

30 декабря 2023, 07:30
Фото: 1MI
Она достигла 56 тысяч рублей.

Средняя зарплата чиновника в Пермском крае составляет 56 тыс. рублей в месяц. Такую статистику приводит Росстат.

Это третий результат в Приволжском федеральном округе. Выше чиновничьи зарплаты только в Татарстане (59 тыс. рублей) и Нижегородской области (57 тыс.). Отметим, что в Прикамье сейчас 14,8 тыс. чиновников.

У чиновников, работающих в региональных представительствах федеральных органов власти зарплаты достигают 61 тыс. рублей, у служащих органов исполнительной власти субъектов РФ — 71, 9 тыс. рублей. Муниципальные чиновники получают всего 49, 6 тыс. рублей.

#Экономика#Зарплата#Чиновники#Чиновник
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