В Прикамье третья в Приволжье по величине средняя зарплата чиновников

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Средняя зарплата чиновника в Пермском крае составляет 56 тыс. рублей в месяц. Такую статистику приводит Росстат.
Это третий результат в Приволжском федеральном округе. Выше чиновничьи зарплаты только в Татарстане (59 тыс. рублей) и Нижегородской области (57 тыс.). Отметим, что в Прикамье сейчас 14,8 тыс. чиновников.
У чиновников, работающих в региональных представительствах федеральных органов власти зарплаты достигают 61 тыс. рублей, у служащих органов исполнительной власти субъектов РФ — 71, 9 тыс. рублей. Муниципальные чиновники получают всего 49, 6 тыс. рублей.