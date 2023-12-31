Какая погода ждет пермяков в Новый год? Рассказывают синоптики

В течение суток 2 января погоду будет определять промежуточный гребень повышенного давления, сформированный в арктическом воздухе. Ожидается небольшая облачность без осадков, ночью в Перми ожидается до -25˚С, на севере края до -30…-33˚С, на юге около -20˚С. Дневной прогрев будет незначительным, а пик похолодания ожидается вечером 2 января (в Перми температура воздуха может приблизиться к -30˚С, по северу края до -35˚С, по югу до -25˚С).



В ночь на 3 января к Уралу приблизится юго-западный циклон, который принесет сильный снег в южные районы края. При этом ожидается потепление на юге края до -5…-10˚С, на севере до -18…-23˚С, в Перми вероятно до -15…-18˚С. Прохождение циклона будет сопровождаться сильным восточным ветром.



Начиная с 3 января, существует сильная неопределенность в прогнозах. Согласно расчетам метеорологов, существенного потепления в Пермском крае пока не будет. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, 5 января ожидается выход еще одного юго-западного циклона, с которым будет связан сильный снег и кратковременное потепление до 0˚С в южной части края и в районе Перми. По данным других прогностических центров, потепления не будет, сохранятся умеренные или сильные морозы.