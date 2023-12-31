Какая погода ждет пермяков в Новый год? Рассказывают синоптики

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По данным метеорологов ГИС-центра ПГНИУ, в новогоднюю ночь температурный контраст между северными и южными районами резко увеличится, поскольку северные районы попадут под влияние арктического вторжения, а в южных районах возможно кратковременное резкое потепление, поскольку здесь пройдет центр циклона.
На юге края может ненадолго потеплеть до -2…-5˚С, на севере к утру похолодает до -25…-28˚С, в Перми ожидается температура около -15˚С. На юге также пройдет сильный снег (может выпасть до 10-12 м осадков), в Перми умеренный снег (до 5 мм). Днем по мере отхода циклона на восток ожидается похолодание, особенно заметное на юге края, которое ускорится вечером и ночью 2 января.
В течение суток 2 января погоду будет определять промежуточный гребень повышенного давления, сформированный в арктическом воздухе. Ожидается небольшая облачность без осадков, ночью в Перми ожидается до -25˚С, на севере края до -30…-33˚С, на юге около -20˚С. Дневной прогрев будет незначительным, а пик похолодания ожидается вечером 2 января (в Перми температура воздуха может приблизиться к -30˚С, по северу края до -35˚С, по югу до -25˚С).
В ночь на 3 января к Уралу приблизится юго-западный циклон, который принесет сильный снег в южные районы края. При этом ожидается потепление на юге края до -5…-10˚С, на севере до -18…-23˚С, в Перми вероятно до -15…-18˚С. Прохождение циклона будет сопровождаться сильным восточным ветром.
Начиная с 3 января, существует сильная неопределенность в прогнозах. Согласно расчетам метеорологов, существенного потепления в Пермском крае пока не будет. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, 5 января ожидается выход еще одного юго-западного циклона, с которым будет связан сильный снег и кратковременное потепление до 0˚С в южной части края и в районе Перми. По данным других прогностических центров, потепления не будет, сохранятся умеренные или сильные морозы.