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На фюзеляже самолета Махачкала — Пермь нашли следы крови

На фюзеляже самолета Махачкала — Пермь нашли следы крови

31 декабря 2023, 09:38
Фото: 1MI
О следах крови от возможного столкновения с птицей на фюзеляже самолета Sukhoi Superjet 100 сегодня рассказали в Telegram-канале AVIAINCIDENT.

30 декабря в 11:10 (мск) при послеполётном осмотре в аэропорту Большое Савино самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» были обнаружены повреждения от возможного столкновением с птицей. Об этом сегодня сообщается в Telegram-канале AVIAINCIDENT.

Найдены следующие повреждения:

  • вмятина на обтекателе правого двигателя снизу глубиной 20 мм 210×160мм;
  • на обтекателе локатора слева засохшее кровяное пятно 800×250мм с нарушением лакокрасочного покрытия 30×9 мм;
  • на фюзеляже слева засохшее кровяное пятно 650×80 мм с нарушением лакокрасочного покрытия заклепок;
  • на фюзеляже снизу засохшее кровяное пятно 300×80 мм без нарушения лакокрасочного покрытия.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 RRJ95, RA-89085, рейс А4-4027 Махачкала — Пермь, авиакомпания «Азимут». Судя по данным сервиса Flightradar24, после перелета в Пермь данное воздушное судно более не выполняло никаких рейсов.

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