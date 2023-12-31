На фюзеляже самолета Махачкала — Пермь нашли следы крови

30 декабря в 11:10 (мск) при послеполётном осмотре в аэропорту Большое Савино самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» были обнаружены повреждения от возможного столкновением с птицей. Об этом сегодня сообщается в Telegram-канале AVIAINCIDENT.