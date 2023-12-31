На фюзеляже самолета Махачкала — Пермь нашли следы крови

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
30 декабря в 11:10 (мск) при послеполётном осмотре в аэропорту Большое Савино самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» были обнаружены повреждения от возможного столкновением с птицей. Об этом сегодня сообщается в Telegram-канале AVIAINCIDENT.
Найдены следующие повреждения:
Самолёт Sukhoi Superjet 100 RRJ95, RA-89085, рейс А4-4027 Махачкала — Пермь, авиакомпания «Азимут». Судя по данным сервиса Flightradar24, после перелета в Пермь данное воздушное судно более не выполняло никаких рейсов.