Пермь-400. Новый год за сто лет до нового юбилея

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Любимая Пермь не успела сбросить с себя праздничные одежды внезапно закончившегося трехсотлетия, как не за горами — почти счастье! — забрезжил новый юбилей. Ведь мы все одинаково понимаем, что ближайший «большой» юбилей — это четырехсотлетие? Давайте оставим за рамками этой колонки вопросы, а когда оно будет и не назначат ли официальную дату лет этак через сорок после трехсотлетия? А будет ли в принципе у нашего города четырехсотлетие? Вряд ли на них можно сегодня ответить, как на риторические, философские и, скорее, экзистенциальные.
Поэтому просто представим, что за город будет Пермь-400? И не в духе антиутопии, нет. Накануне первого года очередного столетия хочется чего-то хорошего, доброго, светлого и духоподъемного — в которое можно верить хотя бы несколько дней, под бой курантов и хрустальных бокалов.
Вот, например: представьте себе, прошло несколько обозримых лет, и наша медицина наконец научилась сохранять здоровье человеку лет так до 170. А что, ведь еще сто лет назад к сорока-пятидесяти годам люди считали себя законченными стариками. Теперь же, несмотря ни на что, продолжительность жизни выросла минимум в полтора раза, а то и вдвое. Тем более, к тому времени в Перми наверняка построят современный онкоцентр, раковые опухоли будут выявлять еще до их появления. А значит, сокращению жизни пермяков эта болячка не будет серьезно мешать, и не будет ежегодного роста смертности от онкозаболеваний на 5%. Уж простите, что начали чуть не за упокой.
Или еще: давайте рассуждать здраво, ведь и ежу понятно, что человек будущего через сотню лет точно не захочет видеть диких зверей плененными да хоть бы и в клетках самого распрекрасного зоопарка. Хотя то, что Прикамье — родина слонов (все помнят этот исторический факт?), обязывает нас обзавестись добрыми гигантами с хоботом. Но, может быть, само будущее отторгает строительство зверинца в Перми? И не нужен будет к 400-летию нашего города никакой зоопарк — ни на Нагорном, ни в, возможно, новых микрорайонах Березники или Чайковский.
А почему бы и нет, сразу отвечаем на вопрос о новых микрорайонах. Ведь уже почти 20 лет идет разговор о расширении границ Перми и создании Пермской агломерации. И если учесть, что границы нашего города за последние сто лет расширились, то что мешает им через столетие раздвинуться еще? Или размыться настолько, что регионы собственно и станут новыми городами де-факто и де-юре. Учитывая централизацию и передачу муниципальных полномочий краю, всё к тому и идет.
И тогда понятно, что по Перми (теперь уже точно Великой) через сто лет мы будем передвигаться на совсем другом транспорте. Ибо вовремя успеть из Чайковского или Чердыни на работу в центр города можно только на личном беспилотнике или на метро (как у нас принято — наземном). И тут — смотрите, как просто решается вопрос третьего моста через Каму: рожденные летать ходить не будут. В общем, в столетней перспективе оказывается, что третий мост не очень-то нам нужен. Да и телетрапы тоже потеряют свою актуальность.
Вы спросите, а что же будет в культурной программе 400-летия Перми? Безусловно, балет. Очень хочется верить, что к тому времени сияющая огнями рампы «летающая тарелка» приземлится хоть на склоне Разгуляя, хоть еще где-то на бескрайних просторах Перми Великой. И прилетят к нам танцоры-андроиды и их прототипы из плоти. Даже захотелось увидеть созданный кордебалет PROMOBOTOFF, хоть одним глазом.
К слову, к тому времени уже вырастет несколько поколений гениальных выпускников краевой музыкальной школы, через сто лет приросшей Пермской межгалактической консерваторией. Не удивимся, если присвоят этой кузнице дирижеров, певцов и пианистов для ближайшей туманности имя Надежды Павловой. Но тут возникает коллизия: потомки из поколения жертв ЕГЭ не будут ли путаться, а танцевала эта знаменитость или пела?
Что касается важнейшего среди всех пермских искусств — КВН, совмещенного с кино, — то веселые и находчивые пермяки начнут-таки через сто лет создавать тысячи комедий в год. Не зря же в кинотеатр «Кристалл» сто лет назад поселили клуб лучших весельчаков страны, а в соседи ему — «Пермскую синематеку»! Только ради коллаборации — для создания нового главного конкурента Universal Pictures.
Конечно же, пролетающие мимо Перми межпланетные туристические лайнеры через сто лет будут привозить экскурсии в Пермскую художественную галерею. Они будут приводняться в специальном порту на Каме и отправлять любителей живописи и графики, а также верующих в пермских деревянных богов вверх по склону — в храм искусства.
Говорят, Заратуштра когда-то утверждал, что в месте, где находится Пермь, где-то в этой эпохе должна повиться столица миров. А перед новым годом особенно сильно хочется, чтобы и пермяки поверили в будущее своего города. И полюбили его открыто для всех, а не вздыхая о том, что «хорошо там, где нас нет». Потому что лишь тогда, когда мы поймем, что только от нас зависит, каким станет наш город через 10, 20, 50 или 100 лет, — у нас всё получится. Кстати, вот вам и рабочий слоган к 400-летию: «У нас всё получится!». Обязательно!