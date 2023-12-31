Пермь-400. Новый год за сто лет до нового юбилея

Вот, например: представьте себе, прошло несколько обозримых лет, и наша медицина наконец научилась сохранять здоровье человеку лет так до 170. А что, ведь еще сто лет назад к сорока-пятидесяти годам люди считали себя законченными стариками. Теперь же, несмотря ни на что, продолжительность жизни выросла минимум в полтора раза, а то и вдвое. Тем более, к тому времени в Перми наверняка построят современный онкоцентр, раковые опухоли будут выявлять еще до их появления. А значит, сокращению жизни пермяков эта болячка не будет серьезно мешать, и не будет ежегодного роста смертности от онкозаболеваний на 5%. Уж простите, что начали чуть не за упокой.