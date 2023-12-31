Пермские социологи измерили индекс «котлетки с пюрешкой». Узнайте цену обеда в Перми

Жители Москвы потратят на условный суточный рацион 402,30 рублей. Это на 11,5% больше, чем год назад. Немного меньше на «пюрешку» потратили бы жители Петербурга — 400,80 рублей.



Если в целом посмотреть динамику роста цен на продукты, тоз, а год выросли цены практически на все продукты из списка. Лидер роста из продуктов, входящих в «пюрешку», ожидаемо для всех, яйца, которые с декабря 2022 года выросли на 74%. На втором месте оказались помидоры, которые подорожали за год практически так же, как и яйца — на 73,8%. Одно из главных украшений новогоднего стола, мандарины, выросли в цене еще сильнее, чем яйца — на 84% по сравнению с декабрём 2022 года. Другой цитрус — апельсин — подорожал на 42,2%. Подешевели картошка (-8,5%), макароны (-7,4%) и подсолнечное масло (-6,3%).