Пермские социологи измерили индекс «котлетки с пюрешкой». Узнайте цену обеда в Перми

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Обед из котлеты с пюре обойдется жителю Перми в среднем в 413,6 рубля, за год стоимость выросла на 13,5%. Это не самая высокая и не самая низкая цена блюда в Приволжском федеральном округе, посчитали в социологическом агентстве СВОИ.
Рейтинг «котлетки с пюрешкой» составляли в разных городах России. В Кировской области стоимость блюда за год увеличилась на 21,1% и составила 424,6 рублей. Меньше всего отдать денег за еду придётся жителям Татарстана, где условный суточный рацион стоит 385,25 рублей. Однако, в этом регионе общая стоимость обеда повысилась на 16,8%.
По данным социологов, пермяк, получающий среднюю заработную плату, может позволить себе в месяц 141 порцию «котлетки с пюрешкой» (прокормить почти 5 человек). Год назад количество порций равнялось 148. Доля расходов на условный суточный рацион пермяков в структуре среднего заработка составила 21,6%. Этот показатель практически не изменился по сравнению с декабрем прошлого года.
Доля «котлетки с пюрешкой» от величины прожиточного минимума в Перми составила 87,3%, за год этот показатель увеличился на 7,1%.
Самый дешевый вариант «котлеты с пюрешкой» в Перми стоит 352,11 рублей (сеть магазинов «Магнит»), самый дорогой — 501,76 рублей (сеть «Лента»). В пермских «Пятёрочках» и «Монетках» цена суточного рациона примерно одинакова (393,55 и 407,0 соответственно).
Самую дешёвую «пюрешку» перед Новым годом, также, как и летом, смогут «приготовить» волгоградцы. Условный суточный рацион в Волгограде обойдётся в 358,15 руб.
Второе место занял Липецк, где «пюрешка» стоит 374,82 ₽. Совсем рядом, с ценой условного рациона всего на 8 копеек больше, находится Ставрополь (374,90 руб.).
Традиционно, самая дорогая «пюрешка» отмечена на северо-востоке страны. В Якутске «пюрешка» обходится жителям в 675,41 ₽, в Магадане — 635,85 рублей, а на Камчатке — 615,81 рублей.
Жители Москвы потратят на условный суточный рацион 402,30 рублей. Это на 11,5% больше, чем год назад. Немного меньше на «пюрешку» потратили бы жители Петербурга — 400,80 рублей.
Если в целом посмотреть динамику роста цен на продукты, тоз, а год выросли цены практически на все продукты из списка. Лидер роста из продуктов, входящих в «пюрешку», ожидаемо для всех, яйца, которые с декабря 2022 года выросли на 74%. На втором месте оказались помидоры, которые подорожали за год практически так же, как и яйца — на 73,8%. Одно из главных украшений новогоднего стола, мандарины, выросли в цене еще сильнее, чем яйца — на 84% по сравнению с декабрём 2022 года. Другой цитрус — апельсин — подорожал на 42,2%. Подешевели картошка (-8,5%), макароны (-7,4%) и подсолнечное масло (-6,3%).
Проект «Котлета с пюрешкой» (далее — «пюрешка») — средняя цена условного суточного рациона на одного человека. В Перми мониторинг цен на список из 31 продукта проводило Агентство СВОИ.