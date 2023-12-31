Пермских молочников оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения в производстве

В ноябре — декабре 2023 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку по индикаторам риска в национальной системе маркировки и прослеживания продукции «Честный знак», ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» в отношении ООО «Агрофирма Труд». Компания занимается переработкой сырого коровьего молока и производством молочной продукции в деревне Вачегино Кунгурского муниципального округа Пермского края.