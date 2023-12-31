Пермских молочников оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения в производстве

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:55
В ноябре — декабре 2023 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку по индикаторам риска в национальной системе маркировки и прослеживания продукции «Честный знак», ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» в отношении ООО «Агрофирма Труд». Компания занимается переработкой сырого коровьего молока и производством молочной продукции в деревне Вачегино Кунгурского муниципального округа Пермского края.
В ходе мероприятия были выявлены нарушения:
По результатам внеплановой проверки изъято из оборота и уничтожено 321 кг сливочного масла неизвестного происхождения.
Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции».
19 декабря 2023 года Управлением предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа размером 150 тыс. рублей.