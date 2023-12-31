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Пермских молочников оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения в производстве

Пермских молочников оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения в производстве

31 декабря 2023, 08:17
Фото: 1MI
По результатам внеплановой проверки изъято из оборота и уничтожено 321 кг сливочного масла неизвестного происхождения.

В ноябре — декабре 2023 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку по индикаторам риска в национальной системе маркировки и прослеживания продукции «Честный знак», ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» в отношении ООО «Агрофирма Труд». Компания занимается переработкой сырого коровьего молока и производством молочной продукции в деревне Вачегино Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В ходе мероприятия были выявлены нарушения:

  • перевозка сырого молока осуществляется в неопломбированных емкостях транспортных средств (молоковозах);
  • отходы, исследуемых образцов из лаборатории, сливаются в немаркированную емкость. В цехе первичной переработке находились две емкости (белые пластмассовые ведра), не промаркированные, наполненные белой жидкостью;
  • отходы, образующиеся в процессе производства, сливаются в немаркированную емкость, далее отправляются без оформления ветеринарных сопроводительных документов на ферму ООО «Агрофирма „Труд“ для использования в корм животным (бычкам);
  • для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры выбора последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции, путей перемещения персонала, подтверждения осуществления поточности технологических операций, исключающей встречные или перекрестные пути перемещения персонала, также не предоставлена схема чистых и грязных зон;
  • в камере глубокой заморозки на хранении допущена продукция без информации о дате ее выработки, что не позволяет проследить срок годности сливочного масла: 79 кг — „Традиционное“, 7 кг — „Топленое“, 235 кг — „Крестьянское“. Согласно маркировке, производителем продукция является ООО „Агрофирма „Труд“. Установлено, что данная продукция в системе „Меркурий“ отсутствует, тем не менее, эта же продукция введена в оборот в системе „Честный знак“.

По результатам внеплановой проверки изъято из оборота и уничтожено 321 кг сливочного масла неизвестного происхождения.

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции».

19 декабря 2023 года Управлением предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа размером 150 тыс. рублей.

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