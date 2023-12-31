После праздников власти Прикамья начнут сбор новогодних елок у населения

Жителям, в населенных пунктах в которых нет пунктов сбора, живые и искусственные елки следует оставлять на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов. «Аккуратно складированные деревья вывезет регоператор. Оставлять елку рядом с контейнером не рекомендуется, так как она будет служить помехой для проезда мусоровоза к месту накопления отходов и затруднит выгрузку ТКО. Возле подъезда елку также оставлять не следует. Оба случая — нарушения, за которые могут привлечь к административной ответственности при установлении личности нарушителя», — рассказала главный эколог АО «ПРО ТКО» Ирина Ал-Саеди.