После праздников власти Прикамья начнут сбор новогодних елок у населения

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Перми, Пермском районе, Лысьве, Добрянки и Краснокамска после окончания праздников можно будет сдать живую ель в переработку, сообщают власти Прикамья со ссылкой на регоператора ТКО. В других населенных пунктах живые и искусственные деревья рекомендуют оставлять на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов.
Живые деревья, украшавшие дома в Новый год и Рождество, сразу после завершения новогодних каникул рекомендуют отправить на утилизацию. Для этого с 8 по 24 января в Прикамье стартует акция «Ёлки-иголки».
В ведомстве отмечают, что нельзя оставлять новогодние деревья у подъездов, на детских площадках и в местах, не предназначенных для сбора мусора.
Точки сбора вторсырья находятся в пунктах приема по адресам:
Жителям, в населенных пунктах в которых нет пунктов сбора, живые и искусственные елки следует оставлять на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов. «Аккуратно складированные деревья вывезет регоператор. Оставлять елку рядом с контейнером не рекомендуется, так как она будет служить помехой для проезда мусоровоза к месту накопления отходов и затруднит выгрузку ТКО. Возле подъезда елку также оставлять не следует. Оба случая — нарушения, за которые могут привлечь к административной ответственности при установлении личности нарушителя», — рассказала главный эколог АО «ПРО ТКО» Ирина Ал-Саеди.