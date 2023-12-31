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После праздников власти Прикамья начнут сбор новогодних елок у населения

После праздников власти Прикамья начнут сбор новогодних елок у населения

31 декабря 2023, 11:27
Фото: 1MI
Оставлять елки у контейнерных площадок и во дворах не разрешается, по закону это может стать причиной вынесения административного штрафа.

В Перми, Пермском районе, Лысьве, Добрянки и Краснокамска после окончания праздников можно будет сдать живую ель в переработку, сообщают власти Прикамья со ссылкой на регоператора ТКО. В других населенных пунктах живые и искусственные деревья рекомендуют оставлять на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов.

Живые деревья, украшавшие дома в Новый год и Рождество, сразу после завершения новогодних каникул рекомендуют отправить на утилизацию. Для этого с 8 по 24 января в Прикамье стартует акция «Ёлки-иголки».

В ведомстве отмечают, что нельзя оставлять новогодние деревья у подъездов, на детских площадках и в местах, не предназначенных для сбора мусора.

Точки сбора вторсырья находятся в пунктах приема по адресам:

  • Пермь бульвар Гагарина, 65, ул. Транспортная, 8;
  • Пермский муниципальный округ — д. Кондратово, ул. Школьная, 16в;
  • Краснокамск — ул. Коммунистическая, 23/2, ул. Сосновая Горка 3/2;
  • Лысьва — ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7;
  • Добрянка — ул. Розы Люксембург, 68г.

Жителям, в населенных пунктах в которых нет пунктов сбора, живые и искусственные елки следует оставлять на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов. «Аккуратно складированные деревья вывезет регоператор. Оставлять елку рядом с контейнером не рекомендуется, так как она будет служить помехой для проезда мусоровоза к месту накопления отходов и затруднит выгрузку ТКО. Возле подъезда елку также оставлять не следует. Оба случая — нарушения, за которые могут привлечь к административной ответственности при установлении личности нарушителя», — рассказала главный эколог АО «ПРО ТКО» Ирина Ал-Саеди.

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