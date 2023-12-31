Появилось новогоднее обращение Путина. Посмотрите его прямо сейчас!

Posted 31 декабря 2023,, 12:45
Published 31 декабря 2023,, 12:45
Modified 31 декабря 2023,, 12:47
Updated 31 декабря 2023,, 12:47
Опубликовано новогоднее обращение президента России Владимира Путина. На этот раз оно было записано на традиционном фоне — на фоне Кремля. В прошлый раз президент обращался к россиянам на фоне военных.
31 декабря в Telegram-каналах появилось сообщение, что обращение якобы было перезаписано из-за атаки на Белгород. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что этого не было.