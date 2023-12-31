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Posted 31 декабря 2023,, 12:45

Published 31 декабря 2023,, 12:45

Modified 31 декабря 2023,, 12:47

Updated 31 декабря 2023,, 12:47

Появилось новогоднее обращение Владимира Путина по итогам 2023 года

Появилось новогоднее обращение Путина. Посмотрите его прямо сейчас!

31 декабря 2023, 12:45
Фото: kremlin.ru

Появилось новогоднее обращение Владимира Путина по итогам 2023 года

Новый год уже наступил на Камчатке и Чукотке.

Опубликовано новогоднее обращение президента России Владимира Путина. На этот раз оно было записано на традиционном фоне — на фоне Кремля. В прошлый раз президент обращался к россиянам на фоне военных.

31 декабря в Telegram-каналах появилось сообщение, что обращение якобы было перезаписано из-за атаки на Белгород. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что этого не было.

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