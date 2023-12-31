Продавщицу пермской сети «Семья» обвинили в хищении

Согласно предъявленному обвинению, в с конца мая по начало июня 2023 года подсудимая в процессе своей работы производила на кассе операции по удалению товаров по открытым чекам, при помощи специального ключа. После произведенных ее манипуляций она присваивала образовавшиеся в кассе излишки денежных средств.