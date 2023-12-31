Продавщицу пермской сети «Семья» обвинили в хищении

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В Дзержинском районном суде будут рассматривать уголовное дело о кражах в сети «Семья». На скамье подсудимых в этот раз оказался не магазинный воришка, а продавец.
Как рассказали в пресс-службе суда, в производстве находится уголовное дело в отношении бывшего продавца-универсала магазина «Семья». Она обвиняется в присвоении имущества компании с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ).
Согласно предъявленному обвинению, в с конца мая по начало июня 2023 года подсудимая в процессе своей работы производила на кассе операции по удалению товаров по открытым чекам, при помощи специального ключа. После произведенных ее манипуляций она присваивала образовавшиеся в кассе излишки денежных средств.
Таким образом, своими преступными действиями подсудимая похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму 27,9 тыс. рублей, принадлежащие ООО «Большая Семья», распорядившись ими по своему усмотрению.