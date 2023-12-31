properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Продавщицу пермской сети «Семья» обвинили в хищении

Продавщицу пермской сети «Семья» обвинили в хищении

31 декабря 2023, 10:55
Фото: 1MI
Женщина присваивала излишки из кассы магазина.

В Дзержинском районном суде будут рассматривать уголовное дело о кражах в сети «Семья». На скамье подсудимых в этот раз оказался не магазинный воришка, а продавец.

Как рассказали в пресс-службе суда, в производстве находится уголовное дело в отношении бывшего продавца-универсала магазина «Семья». Она обвиняется в присвоении имущества компании с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Согласно предъявленному обвинению, в с конца мая по начало июня 2023 года подсудимая в процессе своей работы производила на кассе операции по удалению товаров по открытым чекам, при помощи специального ключа. После произведенных ее манипуляций она присваивала образовавшиеся в кассе излишки денежных средств.

Таким образом, своими преступными действиями подсудимая похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму 27,9 тыс. рублей, принадлежащие ООО «Большая Семья», распорядившись ими по своему усмотрению.

#Происшествия#Пермь
Подпишитесь
Пермь-400. Новый год за сто лет до нового юбилея
Сегодня, 05:10
Появилось новогоднее обращение Путина. Посмотрите его прямо сейчас!
Сегодня, 12:45
Смотрите как красиво! Прогулялись вечером по ледовому городку в центре Перми
Сегодня, 07:55
Какая погода ждет пермяков в Новый год? Рассказывают синоптики
Сегодня, 07:17
Что подарит Дед Мороз Пермскому краю на 2024 год?
Вчера, 04:00
После праздников власти Прикамья начнут сбор новогодних елок у населения
Сегодня, 11:27