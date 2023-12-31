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Posted 31 декабря 2023,, 13:46

Published 31 декабря 2023,, 13:46

Modified 31 декабря 2023,, 14:05

Updated 31 декабря 2023,, 14:05

Глава Пермского края Дмитрий Махонин выпустил новогоднее обращение

«Пусть наступающий 2024 год принесет вам мир». Глава Прикамья обратился к пермякам

31 декабря 2023, 13:46
Фото: Соцсети Махонина

Глава Пермского края Дмитрий Махонин выпустил новогоднее обращение

Рассказываем, о чем говорил губернатор.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона перед Новым годом. Трехминутное видео появилось в социальных сетях главы Прикамья. Махонин отметил, что 2023 год стал особенным для Прикамья, так как краевая столица отмечала свое 300-летие: был открыт спортивный комплекс «Спартак», новая сцена ТЮЗа.

Также губернатор отметил работу промышленных предприятий, помощь волонтеров для фронта и пермяков, участвующих в специальной военной операции России на Украине.

«Дорогие земляки, пусть наступающий 2024 год принесет вам мир, благополучие и успех. С Новым годом, родной Пермский край!», — подытожил Махонин.
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