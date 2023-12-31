«Пусть наступающий 2024 год принесет вам мир». Глава Прикамья обратился к пермякам

Posted 31 декабря 2023,, 13:46
Published 31 декабря 2023,, 13:46
Modified 31 декабря 2023,, 14:05
Updated 31 декабря 2023,, 14:05
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона перед Новым годом. Трехминутное видео появилось в социальных сетях главы Прикамья. Махонин отметил, что 2023 год стал особенным для Прикамья, так как краевая столица отмечала свое 300-летие: был открыт спортивный комплекс «Спартак», новая сцена ТЮЗа.
Также губернатор отметил работу промышленных предприятий, помощь волонтеров для фронта и пермяков, участвующих в специальной военной операции России на Украине.
«Дорогие земляки, пусть наступающий 2024 год принесет вам мир, благополучие и успех. С Новым годом, родной Пермский край!», — подытожил Махонин.