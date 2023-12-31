«Пусть наступающий 2024 год принесет вам мир». Глава Прикамья обратился к пермякам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона перед Новым годом. Трехминутное видео появилось в социальных сетях главы Прикамья. Махонин отметил, что 2023 год стал особенным для Прикамья, так как краевая столица отмечала свое 300-летие: был открыт спортивный комплекс «Спартак», новая сцена ТЮЗа.