Смотрите как красиво! Прогулялись вечером по ледовому городку в центре Перми

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Перми официально открылся главный ледовый городок на эспланаде. Из-за похолодания пока здесь немного народу. Главной темой оформления городка стали русские народные сказки.
Всего в городке в этом году 15 ледовых объектов: четыре горки с высотой ската 1 м, три горки по 3 м, две горки по 2 м, одну покатушку для детей и пять скульптур. В прошлом году в ледовом городке было 14 горок высотой от 2 до 3 м, а также пять горок высотой до 1 м.
За неделю до нового года на эспланаде повредили световой купол главной городской ели. Во время строительства ледового городка водитель спецтехники сломал укрепление конструкции. Он был восстановлен за три дня, но из-за этого было отложено открытие городка.