Смотрите как красиво! Прогулялись вечером по ледовому городку в центре Перми

Всего в городке в этом году 15 ледовых объектов: четыре горки с высотой ската 1 м, три горки по 3 м, две горки по 2 м, одну покатушку для детей и пять скульптур. В прошлом году в ледовом городке было 14 горок высотой от 2 до 3 м, а также пять горок высотой до 1 м.