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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Смотрите как красиво! Прогулялись вечером по ледовому городку в центре Перми

Смотрите как красиво! Прогулялись вечером по ледовому городку в центре Перми

31 декабря 2023, 07:55
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Главный ледовый городок на пермской эспланаде посвящен русским народным сказкам.

В Перми официально открылся главный ледовый городок на эспланаде. Из-за похолодания пока здесь немного народу. Главной темой оформления городка стали русские народные сказки.

Всего в городке в этом году 15 ледовых объектов: четыре горки с высотой ската 1 м, три горки по 3 м, две горки по 2 м, одну покатушку для детей и пять скульптур. В прошлом году в ледовом городке было 14 горок высотой от 2 до 3 м, а также пять горок высотой до 1 м.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru

За неделю до нового года на эспланаде повредили световой купол главной городской ели. Во время строительства ледового городка водитель спецтехники сломал укрепление конструкции. Он был восстановлен за три дня, но из-за этого было отложено открытие городка.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
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