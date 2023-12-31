Топ-5 рецептов новогодних блюд, которые вернут вас в детство

Приближается самое волшебное время года. Время, когда воздух наполняется ароматами ели и мандаринов. Время, когда люди собираются у праздничного стола, чтобы встретить наступающий Новый год, подарить друг другу подарки и насладиться любимыми блюдами. Мы приготовили для вас пять рецептов, которые вернут вас в детство и пробудят те самые незабываемые воспоминания о новогодних праздниках.