Топ-5 рецептов новогодних блюд, которые вернут вас в детство

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Приближается самое волшебное время года. Время, когда воздух наполняется ароматами ели и мандаринов. Время, когда люди собираются у праздничного стола, чтобы встретить наступающий Новый год, подарить друг другу подарки и насладиться любимыми блюдами. Мы приготовили для вас пять рецептов, которые вернут вас в детство и пробудят те самые незабываемые воспоминания о новогодних праздниках.
Начните с приготовления овощей: сварите картофель, морковь и яйца до готовности. Остудите их, затем очистите и нарежьте кубиками. Если вы используете свежий горошек, отварите его до мягкости, а затем остудите.
Нарежьте ветчину или вареную колбасу тонкими полосками. Мелко нарежьте луковицу и маринованные огурцы. В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты: картофель, морковь, яйца, горошок, ветчину или колбасу, луковицу и огурцы.
Добавьте консервированный горошек и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Посолите и поперчите салат по вкусу. Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Оставьте салат в холодильнике на несколько часов или на ночь, чтобы все вкусы хорошо соединились.
Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, затем остудите и очистите его. Также отварите морковь и свеклу до мягкости, остудите и очистите. Очистите луковицу и нарежьте ее кольцами или полукольцами.
Разделите сельдь на филе, удалите кости и кожу. Если сельдь не маринованная, предварительно ее можно замариновать в уксусной воде.
Нарежьте отварные картофель, морковь и свеклу тонкими кругами или соломкой. Начинайте сложение слоев: на дне большой плоской тарелки выложите слой картофеля, смажьте его майонезом и посолите по вкусу.
На картофель выложите слой моркови, снова смажьте майонезом и посолите. Затем выложите слой свеклы, смажьте майонезом и посолите.
На слой свеклы выложите слой лука, снова смажьте майонезом и посолите. Накройте все слои маринованной сельдью, смажьте майонезом и посолите. Повторяйте слоение до тех пор, пока ингредиенты не закончатся, при этом последний слой должен быть из сельди.
Сверху нанесите тонкий слой майонеза, равномерно распределите его по поверхности. Украсьте салат зеленью и поставьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и стал еще вкуснее.
Цыпленок табака — блюдо с тонким ароматом и нежным мясом, которое покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. Блюдо имеет свои корни в традиционной кухне Кубы и Латинской Америки.
Начните с приготовления маринада: в миске смешайте оливковое масло, сок двух лимонов, измельченный чеснок, кумин, паприку, соль и перец. Тщательно все перемешайте.
Подготовьте цыпленка: хорошо промойте цыпленка под холодной водой и обсушите его бумажным полотенцем. Нарежьте цыпленка на крупные куски, чтобы маринад проник внутрь филе.
Положите куски цыпленка в маринад и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусок был покрыт соусом со всех сторон. Оставьте цыпленка в маринаде на протяжении 1-2 часов.
Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Разложите куски цыпленка на противне, выложенном фольгой, и запекайте в разогретой духовке в течение 30-40 минут, переворачивая куски через каждые 10-15 минут. Убедитесь, что цыпленок полностью прожарен и имеет золотистый цвет.
Когда цыпленок табака готов, выньте его из духовки и оставьте на несколько минут, чтобы мясо отдохнуло и стало еще более сочным. Подайте цыпленок табака горячим, украсив его свежей зеленью и ломтиками лимона. Блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, овощным гарниром или свежим салатом.
Промыть и отварить в мундире картошку и морковку до готовности. Охладить и почистить. Яйца также отварить и почистить.
Лук репчатый очистить, помыть и нарезать мелкими кубиками. Картофель и морковь натереть на крупной терке. Достать рыбу из консервной банки, размять вилочкой и разделить на две части.
Отделить желтки от белков. Натереть белки на мелкой терке, а желтки — на крупной. Собрать салат слоями на блюде, слегка смоченном водой. Каждый слой промазать майонезом.
Выложить первым слоем яичный белок, втором- половину рыбы, третьим — лук, четвертым — морковь, шестым — вторую половину рыбы, седьмым — желтки.
Салат можно украсить зеленью и поставить в холодильник на пару часов для пропитки.
Торт «Наполеон» — классическое слоеное лакомство, завоевавшее сердца многих сладкоежек.
Начните с приготовления крема: в большой миске смешайте сливочное масло, сгущенное молоко, сметану и ванильный экстракт. Взбейте все ингредиенты до однородной массы.
Разделите слоеное тесто на несколько равных частей и раскатайте каждую часть в тонкий прямоугольник. Выпекайте каждый прямоугольник теста в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. Охладите тесто.
Постепенно наносите слои крема на каждый слой остывшего теста, равномерно распределяя его по поверхности. Повторяйте этот процесс для всех слоев теста и крема.
После того, как все слои торта собраны, нанесите крем на верхний слой и боковую поверхность торта. Украсьте торт пудрой, используя декоративную ситочку или шаблон. Оставьте торт на несколько часов в холодильнике, чтобы он полностью пропитался кремом.