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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:17

В Кунгуре жилые дома остались без тепла из-за аварии

В Кунгуре жилые дома остались без тепла из-за аварии

31 декабря 2023, 09:02
Фото: 1MI
Жителям предлагают на время ремонта теплотрассы взять в администрации обогреватели.

В Кунгуре несколько домов остались без тепла и горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе в микрорайоне Черёмушки. Как сообщают в ГУ МЧС, под отключение попало 7 многоквартирных домов, 918 человек. Все обещают восстановить после 15:00 сегодня, 31 декабря.

По информации ресурсоснабжающей организации «Тимсервис», аварийная ситуация произошла на системе теплоснабжения по адресу: г. Кунгур, перекресток ул. Голованова, Свободы. На месте ведутся раскопки, работают аварийные бригады. Отопление и горячая вода будут отсутствовать до устранения аварии в семи многоквартирных домах по следующим адресам:

  • г. Кунгур, ул. Пролетарская 11,
  • Ул. Степана Разина 17, 54, 56,
  • Ул. Попкова 19, 21,
  • Ул. Голованова 45.

Жители этих домов, нуждающиеся в обогревателях, могут обратиться в администрацию по тел. +7 34271 3-35-84. Телефон аварийной диспетчерской службы ООО «Тимсервис» — +7 34271 2-21-52.

На время ремонта теплотрассы кроме того рейсовые автобусы сменили маршрут движения.

В администрации просят жителей сохранять в квартирах тепло, проверить, закрыты ли окна в квартирах и подъездах.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Кунгурский район
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