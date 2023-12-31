В Кунгуре жилые дома остались без тепла из-за аварии

В Кунгуре несколько домов остались без тепла и горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе в микрорайоне Черёмушки. Как сообщают в ГУ МЧС, под отключение попало 7 многоквартирных домов, 918 человек. Все обещают восстановить после 15:00 сегодня, 31 декабря.