В Кунгуре жилые дома остались без тепла из-за аварии

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В Кунгуре несколько домов остались без тепла и горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе в микрорайоне Черёмушки. Как сообщают в ГУ МЧС, под отключение попало 7 многоквартирных домов, 918 человек. Все обещают восстановить после 15:00 сегодня, 31 декабря.
По информации ресурсоснабжающей организации «Тимсервис», аварийная ситуация произошла на системе теплоснабжения по адресу: г. Кунгур, перекресток ул. Голованова, Свободы. На месте ведутся раскопки, работают аварийные бригады. Отопление и горячая вода будут отсутствовать до устранения аварии в семи многоквартирных домах по следующим адресам:
Жители этих домов, нуждающиеся в обогревателях, могут обратиться в администрацию по тел. +7 34271 3-35-84. Телефон аварийной диспетчерской службы ООО «Тимсервис» — +7 34271 2-21-52.
На время ремонта теплотрассы кроме того рейсовые автобусы сменили маршрут движения.
В администрации просят жителей сохранять в квартирах тепло, проверить, закрыты ли окна в квартирах и подъездах.