В МЧС предупредили об аномальных холодах в Пермском крае на новогодние праздники

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Пермском крае с 1 по 5 января ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура прогнозируется ниже климатической нормы на 7°, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Спасатели рекомендуют отказаться от использования самодельных электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, не перегружать электросеть.
Ранее синоптики ГИС-центра ПГНИУ отмечали, что во время январских праздников температура опустится до -35°.