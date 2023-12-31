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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В МЧС предупредили об аномальных холодах в Пермском крае на новогодние праздники

В МЧС предупредили об аномальных холодах в Пермском крае на новогодние праздники

31 декабря 2023, 13:03
Фото: properm.ru
На севере края похолодает до -35°.

В Пермском крае с 1 по 5 января ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура прогнозируется ниже климатической нормы на 7°, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели рекомендуют отказаться от использования самодельных электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, не перегружать электросеть.

Ранее синоптики ГИС-центра ПГНИУ отмечали, что во время январских праздников температура опустится до -35°.

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#Пермь#Погода#Хэппи нью еар
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