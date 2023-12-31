В Минздраве обновили данные о количестве жертв при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Министерство здравоохранения России обновило данные о жертвах обстрелов в Белгороде. Всего пострадал 131 человек: из них погибли 24 человека, в том числе четыре ребенка.
В больницы города доставили 93 человека, в том числе 13 детей. Еще 15 человек получили помощь амбулаторно. Часть пациентов отправили в федеральные медицинские учреждения и московские клиники, речь идет о 25 пациентах в тяжелом состоянии.
В Белгороде продолжает работать бригада медиков из Москвы, которая вылетела сразу после обстрелов. По данным Минобороны РФ, 30 декабря ВСУ ударили по городу двумя ракетами «Ольха», а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Это произошло на следующий день после ракетной тревоги на Украине, которая длилась несколько часов.
31 декабря в Минобороны пояснили, что были поражены центры принятия решений в Харькове.