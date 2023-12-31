В Минздраве обновили данные о количестве жертв при обстреле Белгорода

В Белгороде продолжает работать бригада медиков из Москвы, которая вылетела сразу после обстрелов. По данным Минобороны РФ, 30 декабря ВСУ ударили по городу двумя ракетами «Ольха», а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Это произошло на следующий день после ракетной тревоги на Украине, которая длилась несколько часов.