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В Минздраве обновили данные о количестве жертв при обстреле Белгорода

В Минздраве обновили данные о количестве жертв при обстреле Белгорода

31 декабря 2023, 12:09
Фото: t.me/IABelRu
Часть пациентов перевезли в Москву.

Министерство здравоохранения России обновило данные о жертвах обстрелов в Белгороде. Всего пострадал 131 человек: из них погибли 24 человека, в том числе четыре ребенка.

В больницы города доставили 93 человека, в том числе 13 детей. Еще 15 человек получили помощь амбулаторно. Часть пациентов отправили в федеральные медицинские учреждения и московские клиники, речь идет о 25 пациентах в тяжелом состоянии.

В Белгороде продолжает работать бригада медиков из Москвы, которая вылетела сразу после обстрелов. По данным Минобороны РФ, 30 декабря ВСУ ударили по городу двумя ракетами «Ольха», а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Это произошло на следующий день после ракетной тревоги на Украине, которая длилась несколько часов.

31 декабря в Минобороны пояснили, что были поражены центры принятия решений в Харькове.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Стрельба в белгороде#Белгород
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